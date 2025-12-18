Новини
Любопитно »
Джеф Безос и Лорън Санчес се разполагат в "извънземно" имение (СНИМКИ)

Джеф Безос и Лорън Санчес се разполагат в "извънземно" имение (СНИМКИ)

18 Декември, 2025 07:45 1 822 6

  • джеф безос-
  • имение-
  • лос анжелис-
  • нло-
  • футуристично

Имението се нарежда сред най-скъпите сделки с недвижими имоти в историята на Лос Анджелис

Джеф Безос и Лорън Санчес се разполагат в "извънземно" имение (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Собственикът на Amazon, Джеф Безос, завърши последните щрихи по своята футуристична резиденция в Бевърли Хилс – и резултатът е повече от впечатляващ, дори леко извънземен, предава New York Post, цитиран от marica.bg.

Имението, закупено през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 175 милиона долара (с допълнителен парцел за 10 млн.), се нарежда сред най-скъпите сделки с недвижими имоти в историята на Лос Анджелис. Оттогава Безос и партньорката му обогатяват имота с ексцентрични удобства и дизайн.

View this post on Instagram

A post shared by DMARGE (@dmarge)


Сред най-интересните акценти е НЛО-подобна структура, разположена близо до кактусовата градина, която според медийните публикации е… сауна. Проектирана като гигантска реплика на космическата капсула Аполо 11, сградата може да служи като „частен VIP салон, работна среща или трапезария“. Очаква се цената ѝ да е също астрономическа.

Любовта на Безос към Космоса е известна: през април партньорката му Санчес отпразнува предстоящия им брак с космическо парти, включително 11-минутен полет на борда на Blue Origin, съвсем в женски състав за екипажа, с гостуващи знаменитости като Гейл Кинг и Кейти Пери.

В сърцето на имота стои триетажна къща в старовремски стил, проектирана от американския архитект Роланд Коут, която има дълбоки връзки със златната ера на Холивуд. Първият ѝ обитател е бил Джак Уорнър, съосновател на Warner Brothers.

За спорт и забавление Безос не е спестил усилия: три игрища за пикълбол, площадка за наблюдение, външно барбекю, игрище за плажен волейбол, плувен басейн с морски мотиви, включително костенурки и скатове, заобиколен от зеленина и каменни пътеки.

Масивна тераса с изглед към задния двор и луксозни градини завършват екстравагантното творение, което определено не е обикновен дом, а истинска космическа феерия на земята.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рептили

    7 0 Отговор
    био рециклаж

    07:52 18.12.2025

  • 2 Весо

    11 0 Отговор
    Едни от най неприятните хора на планетата. Той гро.зен, мазно излъчване, тя с гъшата зашита уста и отвратит.елно тяло, с меки увиснали задни части и у.асни крака. По лошо е наглото им поведение.

    08:27 18.12.2025

  • 3 Цъцъ

    4 0 Отговор
    Паркингът за метли на госпожата е впечатляващ, фиуууу

    08:35 18.12.2025

  • 4 Каква любов само!!!

    1 0 Отговор
    Просълзих се! Лорън е влюбена в парите му до полуда!

    08:44 18.12.2025

  • 5 хоминид

    1 0 Отговор
    Да са живи и здрави хората. И да плуват сред костенурки и акули.

    08:54 18.12.2025

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя на дърти години го удари на живот, ама биваше ли с това чучело баш...

    09:15 18.12.2025