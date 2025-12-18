Джеф Безос и Лорън Санчес се разполагат в "извънземно" имение (СНИМКИ)

Собственикът на Amazon, Джеф Безос, завърши последните щрихи по своята футуристична резиденция в Бевърли Хилс – и резултатът е повече от впечатляващ, дори леко извънземен, предава New York Post, цитиран от marica.bg.

Имението, закупено през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 175 милиона долара (с допълнителен парцел за 10 млн.), се нарежда сред най-скъпите сделки с недвижими имоти в историята на Лос Анджелис. Оттогава Безос и партньорката му обогатяват имота с ексцентрични удобства и дизайн.

Сред най-интересните акценти е НЛО-подобна структура, разположена близо до кактусовата градина, която според медийните публикации е… сауна. Проектирана като гигантска реплика на космическата капсула Аполо 11, сградата може да служи като „частен VIP салон, работна среща или трапезария“. Очаква се цената ѝ да е също астрономическа.

Любовта на Безос към Космоса е известна: през април партньорката му Санчес отпразнува предстоящия им брак с космическо парти, включително 11-минутен полет на борда на Blue Origin, съвсем в женски състав за екипажа, с гостуващи знаменитости като Гейл Кинг и Кейти Пери.

В сърцето на имота стои триетажна къща в старовремски стил, проектирана от американския архитект Роланд Коут, която има дълбоки връзки със златната ера на Холивуд. Първият ѝ обитател е бил Джак Уорнър, съосновател на Warner Brothers.

Jeff Bezos and Lauren Sanchez just added an unusual amenity to their $175M Beverly Hills mansion https://t.co/JkD93dTLhs pic.twitter.com/TBbRoA5kpR — New York Post (@nypost) December 16, 2025

За спорт и забавление Безос не е спестил усилия: три игрища за пикълбол, площадка за наблюдение, външно барбекю, игрище за плажен волейбол, плувен басейн с морски мотиви, включително костенурки и скатове, заобиколен от зеленина и каменни пътеки.

Масивна тераса с изглед към задния двор и луксозни градини завършват екстравагантното творение, което определено не е обикновен дом, а истинска космическа феерия на земята.