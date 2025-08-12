Какво разкрива денят на вашето раждане

Знаете ли, че дните от седмицата са кръстени на планети и небесни тела в елинистичната астрология? Понеделник е кръстен на Луната (Luna или Selene), вторник е кръстен на Марс, сряда е кръстена на Меркурий, четвъртък е кръстен на Юпитер, петък е кръстен на Венера, събота е кръстена на Сатурн, а неделя на Слънцето (Sol или Helios). Тези планети са кръстени на гръцки и римски богове и богини. Смята се, че имат свои отличителни личности, които съответстват на дните от седмицата и оказват влияние върху родените под тях.

Понеделник

Понеделник се управлява от Луната в астрологията, която често се свързва с майчински качества като отдаденост на добротата и дълбока лоялност към семейството. Затова се смята, че родените в понеделник притежават нежна чувствителност и в себе си носят дълбока чувствителност, адаптивност и доброта. Тези души са на границата на трансцеденталното и разкриват мислите си по загадъчен начин благодарение на психическите си способности – умовете им са меки и мечтателни, пише iwoman.bg

Вторник

В гръцката и римската митология Марс (известен още като Арес) е богът на войната. Затова се смята, че хората, родени във вторник, притежават пламенен и борбен дух. Те се свързват с характеристики като смелост, нетърпение, енергичност и силно желание за успех, което понякога може да бъде прекомерно.

Децата, родени във вторник, могат да излъчват енергия, която се усеща като категорична, и когато се заемат с нещо, което ги вълнува, почти никога не се отказват. Тези хора са обсебени от идеята да бъдат най-добрите. Въпреки цялата тази пламенна енергия, обаче, се казва, че тези души са и изпълнени с грация, показвайки какво е необходимо, за да бъдеш едновременно мек и силен в този свят.

Сряда

Меркурий, богът на финансите, пътуванията и комуникациите, управлява сряда, което предполага, че хората, родени под тази енергия, са изключително комуникативни и изразяват чувствата си. Децата, родени в сряда, са известни с това, че са многостранни, но също така имат склонност да бъдат изключително импулсивни. Като се има предвид това, тези души са склонни да проучват множество варианти, преди да се спрат на най-добрия, и тези разпръснати усилия понякога могат да изглеждат като неуспехи, но всъщност помагат на тези хора да постигнат по-големи резултати в живота благодарение на любопитството си. От всички други дни, родените под енергията на Меркурий носят в себе си дълбока меланхолия и са известни с това, че са доста затворени, когато става въпрос за по-тъмните си емоции.

Четвъртък

Четвъртък е кръстен на скандинавския бог Тор, който е най-известен с непоколебимата си сила и внушителния си оптимизъм. Казват, че душите, родени в четвъртък, притежават много от личностните черти на Тор, като надежда, добродушие и общителност – те излъчват харизма и сила.

Затова родените под влиянието на Тор често са душата на компанията и могат да се озоват на позиции на контрол, управление или лидерство благодарение на своята симпатичност. Благодарение на своята привлекателна природа, те са амбициозни и любознателни към света, тъй като той винаги изглежда да ги възнаграждава за това, което са.

Петък

Петък се управлява от Венера, мечтателната планета, свързана с любовта, баланса, красотата, романтиката, елегантността и удоволствието. Смята се, че душите, родени под енергията на Венера, са общителни, артистични и проявяват силен интерес към естетиката и романтиката. Въпреки това, тяхната обсебеност от външни мотиватори може да ги направи нарцистични и понякога те не успяват да проникнат по-дълбоко в това, което наистина има значение в живота. Родените в петък винаги се движат в посока на всичко, което привлича погледа, и водят живот, корени в лукса и хедонизма.

Събота

Събота се управлява от Сатурн, богът, свързан с богатството, свободата и земеделието. Това обаче не гарантира, че родените в събота ще бъдат богати, а се казва, че притежават качества, корени в скромността, усърдието, мъдростта, практичността и строгостта. Смята се, че родените под енергията на Сатурн са трудолюбиви и винаги търсят да разширят знанията си и сигурността си в живота. Тези души могат да изглеждат много строги и контролиращи, но притежават изтънчен баланс и философски поглед към живота, което ги прави безспорно интригуващи приятели или партньори.

Неделя

Според астрологията, хората, родени в неделя, се считат за късметлии. Управляващата звезда на неделята е Слънцето, което се свързва с качества като блясък, творчество, смелост и увереност. За човек, роден под Слънцето, се казва, че търси своя път в този живот и че има склонност да се откроява във всяка стая, в която влезе. Освен това, тъй като неделя е началото на седмицата, се смята, че родените в този ден притежават естествени лидерски качества. Тези души са известни с неизменната си веселост, с която придават харизма и светлина на всичко, което правят, и докосват живота на другите, докато го правят.