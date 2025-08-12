Новини
Любопитно »
Мадона призова папа Лъв XIV да посети Газa

Мадона призова папа Лъв XIV да посети Газa

12 Август, 2025 15:19 607 6

  • мадона-
  • призив-
  • папа лъв xiv-
  • хуманитарна помощ

„Вие сте единственият от нас, на който не може да му бъде отказан достъп“, написа американската певицa

Мадона призова папа Лъв XIV да посети Газa - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Поп иконата Мадона се обърна към папа Лъв XIV с призив да посети блокираната ивица Газа заради тежката хуманитарна ситуация, предизвикала възмущението на международната общност, пише ДПА, цитирана от БТА.

„Вие сте единственият от нас, на който не може да му бъде отказан достъп“, написа американската певица в социалната платформа Екс.

„Има нужда вратите за хуманитарна помощ да бъдат напълно отворени, за да се спасят тези невинни деца. Вече няма време“, добави тя.

Отбелязвайки 25-ия рожден ден на сина си Роко Ричи, Мадона също съобщи за плановете си да направи дарение за хуманитарни организации, работещи в Газа.

„Чувствам, че най-добрият дар, който мога да му дам като майка, е да помоля всеки да направи, каквото може, за да помогне за спасяването на невинните деца, които се намират под кръстосан огън в Газа“, пише Мадона.

ООН съобщи в края на миналата седмица, че „острото недохранване сред децата в Газа е достигнало най-високото си ниво“.

Само през юли близо 12 000 деца под 5-годишна възраст са определени като остро недохранени, а други 2500 страдат от тежко остро недохранване, най-животозастрашаващата форма според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), цитирана от ДПА.

Израел контролира входните пътища към Газа и е затворил крайбрежната зона. Много малко помощ е достигнала в Газа от март до май, когато Израел започна за пуска доставки, използвайки противоречива частна система, която заобикаля традиционните агенции на ООН.

След натиск от съюзниците, наскоро Израел започна да позволява навлизането на по-големи конвои в територията, като се извършват и въздушни доставки на хуманитарна помощ, пише ДПА.

Миналата неделя ирландската рок група U2 отправи остра критика към израелското правителство. „Знаем, че „Хамас“ използва глада като оръжие във войната, но сега същото прави и Израел и аз се чувствам отвратен от моралния провал“, написа фронтменът ѝ Боно.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЪДОно

    4 4 Отговор
    ти що не идеш ма ?

    15:27 12.08.2025

  • 2 Факт

    5 0 Отговор
    Всеки има право да прави добро!

    15:28 12.08.2025

  • 3 ООрана държава

    1 3 Отговор
    За тоя незнам, ама папа тигър най вероятно ще я посети

    15:30 12.08.2025

  • 4 че таз кака богата що не отиде

    4 0 Отговор
    тя при палестинците с пълни камиони храна

    15:43 12.08.2025

  • 5 Сетих се за интервюто на

    4 0 Отговор
    Стоичков. Журналистът пита: какво е Вашето отношение за най-новите предложения на Дони към президента Желев? Стоичков : не познавам госпожица Дони, но я съветвам да си гледа работата. Беше обявено за интервю на годината.

    15:43 12.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.