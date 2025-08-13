Испанската полиция претърси Леонардо ди Каприо (ВИДЕО)

Дори когато си едно от най-известните лица в света, понякога трябва да се легитимираш. Холивудската легенда Леонардо ди Каприо бе спрян и претърсен от испанската полиция преди входа на закрито парти в Ибиса – а униформените изобщо не го разпознали, съобщава Daily Mail.

Случката се е разиграла по-рано този месец и е заснета на видео, до което британското издание е получило ексклузивен достъп. На кадрите 50-годишният актьор е на улицата заедно с 27-годишната си приятелка, италианския модел Витория Черети, и компания от близки приятели. Женски глас – вероятно на Черети – се чува да казва: „В момента ме претърсват напълно,“ докато ди Каприо, този път без обичайната си предпазна маска, изважда съдържанието на джобовете си за проверка.

EXCLUSIVE WATCH:

Humiliating moment Leonardo

DiCaprio is stopped and searched by police who have no idea who he is pic.twitter.com/oYDRzzG8Nq — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) August 13, 2025

Очевидци разкриват, че актьорът дори е трябвало да се представи пред полицаите, които след това поискали да видят документите му за самоличност. След формалностите, групата му все пак е била допусната до ексклузивното събитие, организирано в частна вила от марката текила Patron и испанския актьор и певец Арон Пайпър.

Не всички звезди обаче са имали същия късмет. Рапърът Травис Скот е бил върнат от входа, докато сред избраните гости, които успели да влязат, са били моделът Кендъл Дженър и дългогодишният приятел на Лео – актьорът Тоби Магуайър.

Leonardo DiCaprio suffers embarrassment as he’s stopped and searched by police who don’t recognize him https://t.co/wiClCI6YrA pic.twitter.com/xZbFMOmXAh — Page Six (@PageSix) August 13, 2025

„Звездите са като нас,“ коментира източник пред Daily Mail. „Лео беше една от многото известни личности на събитието, и дори той трябваше да премине проверка. Полицаите го гледаха с недоумение, когато се регистрира. Той обаче бе любезен и дори се пошегува с тях.“

Според същия източник, без значение дали гостът е световна знаменитост или напълно непознат, всички са преминали през еднакво щателен контрол на входа.