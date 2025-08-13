Новини
Испанската полиция претърси Леонардо ди Каприо (ВИДЕО)

13 Август, 2025 10:15 509 3

Униформените изобщо не го разпознали

Испанската полиция претърси Леонардо ди Каприо (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГЕНС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Дори когато си едно от най-известните лица в света, понякога трябва да се легитимираш. Холивудската легенда Леонардо ди Каприо бе спрян и претърсен от испанската полиция преди входа на закрито парти в Ибиса – а униформените изобщо не го разпознали, съобщава Daily Mail.

Случката се е разиграла по-рано този месец и е заснета на видео, до което британското издание е получило ексклузивен достъп. На кадрите 50-годишният актьор е на улицата заедно с 27-годишната си приятелка, италианския модел Витория Черети, и компания от близки приятели. Женски глас – вероятно на Черети – се чува да казва: „В момента ме претърсват напълно,“ докато ди Каприо, този път без обичайната си предпазна маска, изважда съдържанието на джобовете си за проверка.

Очевидци разкриват, че актьорът дори е трябвало да се представи пред полицаите, които след това поискали да видят документите му за самоличност. След формалностите, групата му все пак е била допусната до ексклузивното събитие, организирано в частна вила от марката текила Patron и испанския актьор и певец Арон Пайпър.

Не всички звезди обаче са имали същия късмет. Рапърът Травис Скот е бил върнат от входа, докато сред избраните гости, които успели да влязат, са били моделът Кендъл Дженър и дългогодишният приятел на Лео – актьорът Тоби Магуайър.

Звездите са като нас,“ коментира източник пред Daily Mail. „Лео беше една от многото известни личности на събитието, и дори той трябваше да премине проверка. Полицаите го гледаха с недоумение, когато се регистрира. Той обаче бе любезен и дори се пошегува с тях.“

Според същия източник, без значение дали гостът е световна знаменитост или напълно непознат, всички са преминали през еднакво щателен контрол на входа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    То и аз не го разпознавам в сегашния му вид.И най големите фенки няма да го познаят.

    10:17 13.08.2025

  • 2 Цъцъ

    1 2 Отговор
    Ми, като се е навлякъл, като някакъв локал😅

    10:19 13.08.2025

  • 3 654321

    0 0 Отговор
    Като гледам как е нахлупил тая шапка с козирка...чак до брадата, и е облякъл тениската, нищо чудно да са го взели за наркодилър. Там е пълно с такива по тия партита. И като е ди Каприо, какво? Нямат право да го претърсят ли, да не би да е извънземен? Разбира се, че ще го претърсят, това че е известен актьор не го прави по-голям от останалите хора. За него също важат законите.
    А така погледнат на снимката си се познава, но полицаите не са гледали скоро негови филми. Простено им е, направили са си снимки с него после.

    10:28 13.08.2025