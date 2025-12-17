Леонардо ди Каприо никога няма да стане режисьор заради Скорсезе

Леонардо ди Каприо заяви, че не планира да прави преход към режисьорската професия, като отново потвърди позицията си по време на събитието A Year in TIME в Ню Йорк. Актьорът подчерта, че не вижда себе си зад камерата, въпреки честите въпроси по темата.

„Някои хора ме питат дали искам да режисирам. Отговарям им, че никога не бих искал да бъда режисьор“, каза Ди Каприо. „Не бих могъл да направя нищо, дори близко до това, което прави Мартин Скорсезе. Защо изобщо да опитвам?“

Ди Каприо, който беше отличен като „Развлекател на годината 2025“ от списание TIME, участва в 25-минутен разговор на сцената заедно със Скорсезе. Двамата имат дългогодишно професионално партньорство, започнало с „Бандите на Ню Йорк“ и продължило с филми като „Авиаторът“, „От другата страна“, „Вълкът от Уолстрийт“ и „Убийците на цветната луна“.

Актьорът припомни, че още през 2016 г. е заявил пред Variety, че се чувства „почти обречен никога да не режисира“, след като е работил с режисьори от ранга на Скорсезе и Алехандро Гонсалес Иняриту. По думите му единственото му угризение във връзка с работата със Скорсезе е, че не е отделял повече време да наблюдава режисьорския процес отблизо.

„Бях толкова фокусиран върху собствената си работа като актьор – върху решенията, персонажите и опита да навляза максимално дълбоко в тяхната психология“, обясни Ди Каприо. „Бих искал да бях повече наблюдател и да гледам какво се случва зад камерата.“

В момента Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе са в предпроизводствен етап на седмия си съвместен проект – екранизация на романа с елементи на свръхестествен трилър What Happens at Night, продуциран от Apple Original Films. Ди Каприо потвърди, че снимките се очаква да започнат през февруари, като в актьорския състав ще участва и Дженифър Лорънс.

Актьорът отбеляза, че характерният за тях начин на работа включва дълги дискусии и задълбочени дебати относно подхода към всеки проект. По думите му именно този процес превръща съвместната им работа в едно от най-ценните му професионални преживявания, докато той продължава да се концентрира изцяло върху актьорската си кариера.