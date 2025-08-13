Тейлър Суифт намеква за участие на Лейди Гага в новия си албум

След обявяването на 12-ия си албум The Life of a Showgirl на 12 август, Тейлър Суифт е започнала да харесва публикации на фенове, които спекулират за скрити препратки към Лейди Гага. Феновете забелязаха, че Гага е пуснала песента „Applause“ точно преди 12 години на същата дата, а Суифт използва парчето в плейлиста преди началото на концертите си в Eras Tour. Харесването на подобни публикации от страна на Тейлър бе възприето като потвърждение, че връзката е замислена предварително, пише БГНЕС.

Двете певици бяха свързвани с потенциално сътрудничество и преди — през март фенове смятаха, че чуват гласа на Тейлър в песента „How Bad Do U Want Me“ от албума Mayhem на Гага, но това бе отречено.

Сега феновете очакват „блестящ поп“ в стила на „glitter gel pen“ и смятат, че гост участие на Лейди Гага е напълно възможно, особено след като Суифт пусна плейлист със свои хитове, продуцирани от Макс Мартин и Шелбек.

Сред другите спекулации е и колаборация със Сабрина Карпентър, подгряваща звезда в Eras Tour. Фенове свързват това с 12-ата снимка в пост на Taylor Nation и с датата „12 август 2025 г.“, която се появи на сайта на Карпентър.