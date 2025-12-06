Вече е известна датата на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Световната поп звезда Тейлър Суифт и звездата от НФЛ Травис Келси планират да се венчаят на 13 юни 2026 година, разкриват източници пред Page Six. Датата не е избрана случайно – тя има дълбоко лично значение за певицата, тъй като 13 декември е рожденият ѝ ден, а 13 юни се пада точно нейната „половин годишнина“, предава Page six.

Сватбеното тържество е предвидено да се състои в луксозния хотел Ocean House в Уоч Хил, Роуд Айлънд. По информация на изданието Тейлър е била толкова решена да се омъжи именно на тази дата, че е изплатила значителна сума на друга бъдеща булка, която вече е имала направена резервация за същия ден.

Междувременно интересът към „епохата на шоудивата“ на Суифт продължава да расте. Country Music Hall of Fame в Нашвил откри специална временна изложба, озаглавена Life of a Showgirl, която ще бъде достъпна до 9 януари. С обикновен входен билет феновете могат да видят редки и емблематични артикули от последната ѝ творческа ера.

Сред експонатите са корсет, създаден от The Blonds, винтидж пера от Bob Mackie, обувки Christian Louboutin „Miss Z Strass“, както и реквизит от рекламата за ексклузивния винил на Target. Изложбата вече предизвика голям отзвук в социалните мрежи.

Тейлър Суифт отдавна е тясно свързана с музея – още през 2013 г. там беше открит Taylor Swift Education Center, реализиран благодарение на нейно щедро дарение.

След разкриването на сватбената дата феновете започнаха да търсят скрити символи и нумерологични значения зад избора ѝ. В радио предаването Page Six Radio водещите Дани Мърфи и Евън Реал също анализираха защо 13 юни е толкова специален за певицата и какво може да означава това за бъдещето на двойката.

