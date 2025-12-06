Новини
Любопитно »
Вече е известна датата на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Вече е известна датата на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

6 Декември, 2025 15:26, обновена 6 Декември, 2025 15:29 361 3

  • тейлър суифт-
  • травис келси-
  • сватба

Певицата избира съдбоносен ден с лично значение и не пести средства, за да го получи

Вече е известна датата на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световната поп звезда Тейлър Суифт и звездата от НФЛ Травис Келси планират да се венчаят на 13 юни 2026 година, разкриват източници пред Page Six. Датата не е избрана случайно – тя има дълбоко лично значение за певицата, тъй като 13 декември е рожденият ѝ ден, а 13 юни се пада точно нейната „половин годишнина“, предава Page six.

Сватбеното тържество е предвидено да се състои в луксозния хотел Ocean House в Уоч Хил, Роуд Айлънд. По информация на изданието Тейлър е била толкова решена да се омъжи именно на тази дата, че е изплатила значителна сума на друга бъдеща булка, която вече е имала направена резервация за същия ден.

Междувременно интересът към „епохата на шоудивата“ на Суифт продължава да расте. Country Music Hall of Fame в Нашвил откри специална временна изложба, озаглавена Life of a Showgirl, която ще бъде достъпна до 9 януари. С обикновен входен билет феновете могат да видят редки и емблематични артикули от последната ѝ творческа ера.

Сред експонатите са корсет, създаден от The Blonds, винтидж пера от Bob Mackie, обувки Christian Louboutin „Miss Z Strass“, както и реквизит от рекламата за ексклузивния винил на Target. Изложбата вече предизвика голям отзвук в социалните мрежи.

Тейлър Суифт отдавна е тясно свързана с музея – още през 2013 г. там беше открит Taylor Swift Education Center, реализиран благодарение на нейно щедро дарение.

След разкриването на сватбената дата феновете започнаха да търсят скрити символи и нумерологични значения зад избора ѝ. В радио предаването Page Six Radio водещите Дани Мърфи и Евън Реал също анализираха защо 13 юни е толкова специален за певицата и какво може да означава това за бъдещето на двойката.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ице

    0 0 Отговор
    Браво, важното е, че е девствена момата.

    15:28 06.12.2025

  • 2 побърканяк

    0 0 Отговор
    Нали съм побъркан може ли напишете кога ще е развода.

    15:29 06.12.2025

  • 3 Мутата

    1 0 Отговор
    Болимеуят

    15:33 06.12.2025