Лейди Гага спря концерт по време на порой заради танцьор, паднал от сцената (ВИДЕО)

14 Декември, 2025 15:19 747 0

По време на изпълнение един от танцьорите се подхлъзва така, че изхвърча от сцената

Лейди Гага спря концерт по време на порой заради танцьор, паднал от сцената (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Концерт от турнето Mayhem Ball на Лейди Гага в Сидни беше временно прекъснат в петък вечерта, след като един от танцьорите ѝ падна от сцената по време на силен дъжд на стадион „Акър“.

Инцидентът се случи по време на изпълнение на песента „Garden of Eden“, докато танцьорите се придвижват към предната част на мокрия подиум. Поради хлъзгавата повърхност Майкъл Дамески се подхлъзва и пада от края на сцената. Кадри от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Лейди Гага незабавно реагира, като прекъсна изпълнението и се насочи към мястото на инцидента. В други видеозаписи се вижда как певицата подава знак на екипа си да спре шоуто и слиза от сцената, за да провери състоянието на танцьора. „Само секунда“, каза тя в микрофона, преди да попита Дамески дали е добре.

Изпълнението беше временно спряно, за да могат танцьорите да сменят обувките си с по-подходящи за неблагоприятните метеорологични условия. След кратката пауза концертът беше подновен, като Дамески се върна на сцената без видими наранявания.

По-късно танцьорът потвърди в публикация в социалните мрежи, че е в добро състояние, като благодари на феновете за загрижеността. Той отбеляза, че се радва, че е успял да завърши последния концерт за годината.

Представител на Лейди Гага не е коментирал официално инцидента. Случаят е поредният неочакван момент по време на концертите от турнето, което приключва годишния график на певицата.

По-рано през седмицата внимание привлече и друг инцидент, когато мъж, идентифициран като Джонсън Уен, беше изведен от концерт на Лейди Гага в Бризбейн часове преди началото на шоуто. Това е нападателят на Ариана Гранде, който се нахвърли на актрисата по време на промоционално събитие във Филипините за филма "Злосторница". Видеа от събитието показаха как част от публиката реагира с освирквания, докато служители на стадиона го извеждат от ВИП зоната. Аудиторията добре познава мъжа, понеже той има няколко случая, при които изскача на сцената по време на концерти на знаменитости.


