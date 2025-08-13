Новини
Християн Гущеров се помири с родителите си след раздялата със Светлана

Младият Гущеров поздрави майка си за юбилея ѝ

След многобройни скандали и отдалечение заради брака със Светлана, днес изглежда, че Християн Гущеров е по-близък от всякога с родителите си, разбира се, защото бившата му съпруга вече не е в картинката. Християн избра интересен начин да отбележи юбилея на майка си. В социалните мрежи той сподели емоционално и изпълнено с обич послание, с което я поздрави за празника, пише bgdnes.bg.

Честит рожден ден, мила Майко! Честит юбилей! Пожелавам ти да си жива и здрава, безкрайно щастлива и все по-успешна – такава, каквато си! Знаеш колко те обичам!", написа Гущеров на майка си Анелия, на която е кръстена една от дъщерите му.

Думите му трогнаха десетки негови последователи, които също изпратиха своите пожелания и поздрави към празнуващата. Юбилярката е една от най-важните опори в живота на Християн, а топлите му думи показват еднозначно, че връзката между майка и син най-накрая е възстановена след дълги години.


  • 1 Ето

    10 0 Отговор
    и една прекрасна новина !

    14:35 13.08.2025

  • 2 Милия

    17 0 Отговор
    На 45 г Още чака парички за кафенце и дневни от тате и мами

    14:37 13.08.2025

  • 3 Най- накрая

    5 0 Отговор
    добра новина- камък ми падна от сърцето……

    14:50 13.08.2025

  • 4 Явно гущерчето добре си плаща

    4 0 Отговор
    За да четем тази много важна новина трябва някой да ти следи профила и да информира тези, които не го правят защото им е през оная работа. Популярността не е безплатна.

    14:55 13.08.2025

  • 5 Предложение

    3 0 Отговор
    Да започнат всенародни празненства!

    15:28 13.08.2025

  • 6 Боклуците на Боклука

    2 0 Отговор
    Пълен боклук и помияр, и не знам кой е трогнал освен Джендърите 👊🤜😂🤣

    15:37 13.08.2025

  • 7 Гошо

    0 0 Отговор
    Най-после.

    15:42 13.08.2025