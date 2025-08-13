Християн Гущеров се помири с родителите си след раздялата със Светлана

След многобройни скандали и отдалечение заради брака със Светлана, днес изглежда, че Християн Гущеров е по-близък от всякога с родителите си, разбира се, защото бившата му съпруга вече не е в картинката. Християн избра интересен начин да отбележи юбилея на майка си. В социалните мрежи той сподели емоционално и изпълнено с обич послание, с което я поздрави за празника, пише bgdnes.bg.

„Честит рожден ден, мила Майко! Честит юбилей! Пожелавам ти да си жива и здрава, безкрайно щастлива и все по-успешна – такава, каквато си! Знаеш колко те обичам!", написа Гущеров на майка си Анелия, на която е кръстена една от дъщерите му.

Думите му трогнаха десетки негови последователи, които също изпратиха своите пожелания и поздрави към празнуващата. Юбилярката е една от най-важните опори в живота на Християн, а топлите му думи показват еднозначно, че връзката между майка и син най-накрая е възстановена след дълги години.