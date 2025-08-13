Новини
Откриха нови кости на динозаври край Трън (СНИМКИ)

Откриха нови кости на динозаври край Трън (СНИМКИ)

13 Август, 2025 14:45 822 2

В периода от 28 юли до 5 август се проведе Осмата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей

Откриха нови кости на динозаври край Трън (СНИМКИ) - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Нови кости от динозаври бяха открити край град Трън.

В периода от 28 юли до 5 август се проведе Осмата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН до находището на динозаври и други гръбначни животни с къснокредна възраст край гр. Трън. И тази година работата на терен приключи с нови находки от динозаври.

Ръководителят на експедицията, доц. Латинка Христова от НПМ-БАН, откри почти изцяло запазено ребро от динозавър. Дължината на фосилната кост е около 50 сантиметра и част от нея се наложи да бъде извадена от вместващата скала с помощта на предпазен гипсов калъп

В експедицията взеха участие още проф. Марлена Янева (Геологически институт „Страшимир Димитров“ – БАН), доц. Дочо Дочев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), ас. Владимир Николов (НПМ-БАН), студентите Георги Севов и Мартин Чавдаров и докторантката от Института по минералогия и кристолография на БАН Гергана Велянова.

Въпреки лошото време, което съкрати с два дни плануваните теренни проучвания на изследователите, работата им беше повече от успешна – тази година бяха открити около 30 нови фосилни останки от гръбначни животни. Сред находките са парчета от различни по размер кости, включително една, която вероятно принадлежи на динозавър, няколко по-големи фрагмента от коруби на костенурки, около половин дузина зъби от два вида крокодили, зъб, прешлен и няколко люспи от панцерни щуки, фрагменти от кости на земноводни и др. Палеонтолозите събраха и разнообразни фосилни семена и ядки, които в бъдеще ще разкрият повече за особеностите на местната флора през късната креда.

Освен работата в находището екипът на доц. Христова извърши и теренни проспекции в перспективни в палеонтологично отношение горнокредни скални последователности, които се разкриват между градовете Трън и Брезник.

Въпреки, че по време на тези обходи не бяха открити останки от гръбначни животни, палеонтолозите събраха рядко срещани образци от фосилна флора (отпечатъци от листа) с къснокредна (къснокампанска) възраст. Тези находки са обнадеждаващи, защото подсказват, че в бъдеще в тях може би се крият и кости от сухоземни животни. Наскоро в скали със същата възраст на територията на съседна Сърбия бяха открити фосили от няколко вида динозаври, крокодили и бозайници. Търсенията на българските палеонтолози ще продължат.

Тазгодишната експедиция беше подкрепена от инициативата „Тениска с кауза“ на Географ БГ, които дариха събраните от тях средства, както и от частни дарители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пффф

    2 1 Отговор
    Тия луди ли са или тепърва ше полудяват.....

    14:53 13.08.2025

  • 2 Нека да пиша

    2 0 Отговор
    Това е от фамилията на Лили Иванова..

    15:21 13.08.2025