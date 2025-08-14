Легендата на тениса Моника Селеш се бори с рядко заболяване

Бившата номер 1 в света Моника Селеш разкри, че е диагностицирана с миастения гравис – автоимунно невромускулно заболяване – преди три години, пише woman.bg.

Деветкратната носителка на титли от Големия шлем сподели, че за първи път е забелязала симптомите на болестта, докато е играла тенис. „Играех с деца или членове на семейството си и изпусках топката. Казвах си: „Виждам две топки“. Това са симптоми, които не можеш да игнорираш“, каза Селеш. „И за мен това беше началото на това пътуване. Отне ми доста време, за да го осъзная и да говоря открито за него, защото е трудно. Засяга ежедневието ми изцяло.“

Какво представлява заболяването миастения гравис

Селеш, която спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“ през 1990 г. на 16-годишна възраст и изигра последния си мач през 2003 г., за първи път говори публично за диагнозата си преди Откритото първенство на САЩ този месец, за да повиши осведомеността за състоянието.

Националният институт по неврологични заболявания и инсулт го определя като „хронично невромускулно заболяване, което причинява слабост в мускулите“ и „най-често засяга млади жени (под 40 години) и по-възрастни мъже (над 60 години), но… може да се появи във всяка възраст, включително детството“. В момента няма известно лечение.



51-годишната Селеш сподели, че никога не е чувала за това състояние, докато не е била насочена към невролог, след като е забелязала симптоми като двойно виждане и слабост в ръцете и краката си. „Дори сушенето на косата ми… стана много трудно“, каза тя.



„Когато ми поставиха диагнозата, си казах: „Какво?!“, сподели Селеш. „Затова – не мога да го подчертая достатъчно – бих искала някой като мен да беше говорил открито за това.“



Болестта може да причини и затруднения при преглъщане, говорене и да повлияе на изражението на лицето.

Коя е Моника Селеш - звездната тенисистка, която беше намушкана по време на мач

Изминаха три десетилетия, откакто Селеш беше на корта на Откритото първенство на САЩ през 1995 г. Тогава тя достигна до финала, а две години по-рано стана жертва на нападение - беше намушкана на турнир в Германия.



„Начинът, по който ме посрещнаха… след нападението, никога няма да забравя“, каза Селеш за феновете в Ню Йорк. „Това са моментите, които остават с теб завинаги.“



Селеш казва, че се учи да живее с „новото нормално“ и определи здравословното си състояние като поредната стъпка в живота, която изисква адаптация.

Животът на Моника Селеш след трудното начало, славата и диагнозата

„Трябваше, по тенис термини, да рестартирам – силно рестартиране – няколко пъти. Първият ми силен рестарт беше, когато дойдох в САЩ като 13-годишна [от Югославия]. Не говорех езика; оставих семейството си. Беше много труден период. След това, разбира се, превръщането ми в голяма тенисистка също беше рестарт, защото славата, парите, вниманието променят [всичко] и е трудно за една 16-годишна да се справи с всичко това. След това, разбира се, нападението – трябваше да направя огромен рестарт“, каза Селеш.



„И след това, диагнозата миастения гравис: още един рестарт. Но едно нещо, което казвам на децата, които тренирам: „Винаги трябва да се адаптирате. Топката отскача и вие просто трябва да се адаптирате. И това правя сега.“



Селеш спечели девет титли от Големия шлем на сингъл по време на кариерата си, като „Уимбълдън“ е единственият турнир от Големия шлем, който не успя да спечели, въпреки че достигна до финала през 1992 г. Нейните 178 седмици като номер 1 я поставят на шесто място във вечната ранглиста на WTA.