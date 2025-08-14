Новини
Любопитно »
Дензъл Уошингтън: Не ми пука за Оскарите. За какво са ми, когато умра?

Дензъл Уошингтън: Не ми пука за Оскарите. За какво са ми, когато умра?

14 Август, 2025 14:58 1 140 8

  • дензъл уошингтън-
  • актьор-
  • оскар-
  • награда-
  • кинонагради-
  • филмови

Актьорът има две награди "Оскар" и девет номинации за филмовата награда

Дензъл Уошингтън: Не ми пука за Оскарите. За какво са ми, когато умра? - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дензъл Уошингтън, който е носител на две награди „Оскар“ и деветкратно номиниран за престижното отличие, заяви, че не придава особена стойност на подобни професионални признания. В интервю за „Jake’s Takes“ по време на промоционалното турне на филма Highest 2 Lowest актьорът подчерта, че решенията му в кариерата не се ръководят от стремеж за награди.

„Не го правя за ‘Оскар’. Не ме интересуват такива неща. Работя отдавна и е имало случаи, когато съм печелил, без да заслужавам, и случаи, когато съм губил, но е трябвало да спечеля. Човек дава наградата. Бог дава възнаграждението,“ каза Уошингтън. Той допълни, че не изпитва особен интерес към статуетките и често отговаря на въпроса къде ги съхранява с шеговитото: „До другата.“, като добавя: "Няма да ми свършат никаква работа на последния ми ден на Земята."

В началото на годината Уошингтън бе сред смятаните за „пренебрегнати“ от Академията, след като не получи номинация за поддържаща мъжка роля за Гладиатор II. По негови думи обаче това не му е повлияло: „Шегувате ли се? Толкова съм ‘разстроен’. Радвам се за всички, които получиха номинации, и съм доволен от това, което правя.“

Подобно отношение към наградите е характерно за Дензъл Уошингтън от години. Миналата година колегата му от Тренировъчен ден Итън Хоук сподели, че на церемонията по връчването на „Оскар“ актьорът му казал, след като Хоук загубил в категорията за поддържаща роля: „По-добре е, че не спечели. Загубата беше по-добрият вариант.“ По думите на Хоук, Уошингтън винаги е вярвал, че актьорът трябва да повишава стойността на наградата, а не обратното.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    1 0 Отговор
    " Не ми пука за "Оскар"-ите. За какво са ми, когато умра?" НЕ ЗНАМ. КОЙ ДА ЗНАЕ? ПИТАЙ МАМИН САШКО!

    15:05 14.08.2025

  • 2 иди ми дойди ми

    9 0 Отговор
    Прав си,бе пич! Когато си отидем от този свят,нищо вече не ни трябва. Ни награди,ни яхти,или големи къщи с осем бани.

    15:12 14.08.2025

  • 3 Име Презиме Фамилия

    4 2 Отговор
    Дензъл е ного добър актьор, но си пада малко расист.

    15:13 14.08.2025

  • 4 Луд

    1 5 Отговор
    ЕИ ЧЕ ЕЖЕДНЕВНИК,Ако така разсъждават президенти на по 80год.Човечеството отдавна да е погубено този пич нямали близки хора които да се гордеят със неговият труд и успех.Не ме кефят балъци които живеят само за себе си.

    Коментиран от #8

    15:15 14.08.2025

  • 5 да ти кажа

    2 0 Отговор
    Този последните 10-15 г., много изплиска легена. Във филмите в които се е снимал с бели партньорки, откозвоше да снима сцени с целувки с тях, щот били бели и го било гнус...за мен по-скоро е обратното, но какво ли разбирам аз.

    15:35 14.08.2025

  • 6 кокилио

    2 0 Отговор
    Без тях щеше да си един от многото неизвестни от гетото и никой нямаше да те знае!

    15:58 14.08.2025

  • 7 Пенчо доктора

    1 0 Отговор
    И на мен не ми пука за Оскарите,и аз ще умра.Значи сме 1>1 с Дензел.

    16:05 14.08.2025

  • 8 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Луд":

    Дензел е прав а ти ще живееш вечно и няма да умреш като Исус.

    16:07 14.08.2025