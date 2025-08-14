Дензъл Уошингтън: Не ми пука за Оскарите. За какво са ми, когато умра?

Дензъл Уошингтън, който е носител на две награди „Оскар“ и деветкратно номиниран за престижното отличие, заяви, че не придава особена стойност на подобни професионални признания. В интервю за „Jake’s Takes“ по време на промоционалното турне на филма Highest 2 Lowest актьорът подчерта, че решенията му в кариерата не се ръководят от стремеж за награди.

„Не го правя за ‘Оскар’. Не ме интересуват такива неща. Работя отдавна и е имало случаи, когато съм печелил, без да заслужавам, и случаи, когато съм губил, но е трябвало да спечеля. Човек дава наградата. Бог дава възнаграждението,“ каза Уошингтън. Той допълни, че не изпитва особен интерес към статуетките и често отговаря на въпроса къде ги съхранява с шеговитото: „До другата.“, като добавя: "Няма да ми свършат никаква работа на последния ми ден на Земята."

В началото на годината Уошингтън бе сред смятаните за „пренебрегнати“ от Академията, след като не получи номинация за поддържаща мъжка роля за Гладиатор II. По негови думи обаче това не му е повлияло: „Шегувате ли се? Толкова съм ‘разстроен’. Радвам се за всички, които получиха номинации, и съм доволен от това, което правя.“

Подобно отношение към наградите е характерно за Дензъл Уошингтън от години. Миналата година колегата му от Тренировъчен ден Итън Хоук сподели, че на церемонията по връчването на „Оскар“ актьорът му казал, след като Хоук загубил в категорията за поддържаща роля: „По-добре е, че не спечели. Загубата беше по-добрият вариант.“ По думите на Хоук, Уошингтън винаги е вярвал, че актьорът трябва да повишава стойността на наградата, а не обратното.