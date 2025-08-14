Новини
Любопитно »
Какво се случва с тялото, когато не правите секс дълго време?

Какво се случва с тялото, когато не правите секс дълго време?

14 Август, 2025 17:16 1 207 10

  • без секс-
  • здраве-
  • странични ефекти

Когато сексът липсва за по-дълъг период, тялото и умът започват да реагират по най-различни начини.

Какво се случва с тялото, когато не правите секс дълго време? - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Сексуалният живот се възприема като част от романтиката, интимността или чистото за удоволствие. Но сексът е и физиологична активност, която оказва влияние върху хормоналния баланс, имунната система, психиката и дори върху съня ни. Когато липсва за по-дълъг период, независимо дали по личен избор, обстоятелства или здравословни причини – тялото и умът започват да реагират по най-различни начини.

Хормоналният дисбаланс е първият сигнал

Редовната сексуална активност стимулира отделянето на хормони като ендорфини, допамин, окситоцин и тестостерон. При въздържание нивата им постепенно намаляват, което може да доведе до промени в настроението, апатия, раздразнителност и понижен тонус. При мъжете има спад на тестостерона, особено при вече понижени базови нива, което допълнително потиска сексуалното желание, предава puls.bg.

Имунната система губи един неочакван съюзник

Изследвания показват, че хората с редовен сексуален живот имат по-добър имунен отговор, включително повишени нива на имуноглобулин A (IgA) – антитяло, което предпазва от настинки и вируси. При въздържание тази естествена защита отслабва, макар и не драстично. Това не означава, че сексът е универсален щит, но допринася за по-здрава имунна система, особено в съчетание със здравословен начин на живот.

Сън, тревожност и психика

Сексът, особено с оргазъм е естествен регулатор на стреса. Хормоните, които се отделят след сексуален акт създават едно усещане за спокойствие и сигурност. При въздържание този естествен седатив липсва, а сънят може да стане по-неспокоен. Хората, които спират да правят секс често съобщават за повишена тревожност, понижен праг на раздразнителност и дори чувства на самота и отчуждение, особено ако въздържанието не е доброволно.

Връзката между тялото и самочувствието се променя

Редовната интимност често е свързана с положително възприемане на тялото и от себе си и от партньора ни. Когато тази обратна връзка липсва, самочувствието може да се понижи. Жените се чувстват по-малко желани, докато мъжете могат да започнат да се тревожат за сексуалната си форма и способности, което на свой ред води до още по-голяма несигурност и затваряне в себе си.

Физическото здраве не страда особено, но определено се променя

Дългото въздържание не е вредно само по себе си. Много хора живеят без секс за дълги периоди – поради работа, грижи за дете, липса на партньор или дори, зашото просто не искат. От физиологична гледна точка това не води до трайни увреждания. Но се наблюдават някои промени, като по-слаба вагинална еластичност при жените в менопауза, по-малка честота на ерекциите при мъжете, понижен приток на кръв към гениталиите и намалена чувствителност. Тези ефекти са обратими, но изискват време, търпение и постепенно възстановяване на сексуалната активност.

Фантазии и сънища като вид компенсация

При дълго въздържание мозъкът не остава безразличен. При много хора се засилват еротичните сънища, мастурбацията може да стане по-честа, а сексуалните фантазии доста по-ярки. Това е нормална компенсация, която помага да се поддържа активността на либидото на едно подсъзнателно ниво.

Дългото въздържание не е непременно опасно, но променя физиологията и психиката по осезаем начин. Въпросът не е само в самия акт, а в усещането за свързаност, близост, принадлежност и удоволствие, които тялото и умът определено търсят по свой начин.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Топките ти се пълнят догоре и накрая избиват от самосебе си.

    17:17 14.08.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    Ръждясва инструментариума и при двата пола!
    ... А той не е до век!

    17:19 14.08.2025

  • 3 когато момите и каките не

    3 1 Отговор
    правите секс дълго време ли?

    ами цъкате по фейса и сайтове за лапнишарини
    кефите се когато го отрежете мераклията и го раздувате на посестрими
    като ви засърби се почесвате и готово макар да ви се иска ама не ви стиска

    17:28 14.08.2025

  • 4 Иван

    3 0 Отговор
    Правиш си злобарка.....

    17:32 14.08.2025

  • 5 А как се справят

    4 1 Отговор
    с проблема тибетските монаси? За обитателите на Ватикана е общо известно...

    17:36 14.08.2025

  • 6 Още една компетентна

    3 0 Отговор
    сексуалка се появи да ръси разсъждения!

    17:40 14.08.2025

  • 7 Ауспуха

    0 0 Отговор
    Аз като не правя секс идва Рогатия и ме пердаши до припадъци. Прави ми попска Чаламба!

    17:41 14.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.