Полугол мъж се покатери по "Александър Невски" (ВИДЕО)

Възмутителна и шокираща сцена се разигра в самия център на София пред погледите на нищо неподозиращи столичани и гости на града. Полугол мъж най-безсрамно се покатери върху фасадата на катедралата „Свети Александър Невски“.
Свидетели заснеха как мъжът, гол до кръста, се придвижва между кубетата на храма и слиза от централния купол, използвайки декоративните первази. Кадрите от разходката му по тъмно бяха публикувани във фейсбук групата "Забелязано в София" и предизвикаха вълна от коментари. „Супергероите на София – явно спасяват града, докато спим!“, гласи самата публикация, пише Телеграф.
Катедралата „Св. Александър Невски“, построена между 1882 и 1912 г., е обявена за паметник на културата с национално значение и е сред 100-те национални туристически обекта на БТС.
Неуважението, проявено към паметник на културата, повдига много въпроси както за опазването на подобни значими сгради, така и за сигурността на столицата - от кадрите се вижда, че наблизо няма нито един представител на органите на реда, независимо, че в съседство е сградата на Народното събрание и никой не реагира срещу нарушителя.
1 АУУУУУУУ
10:34 15.08.2025
2 Последния Софиянец
10:34 15.08.2025
3 Ма н аф
10:34 15.08.2025
4 Амиии
Коментиран от #13
10:35 15.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа80
1. Нарочно организирана провокация в навечерието на един от най-големите христиански празници!
2. След унижожаването на лева, започва и атаката срещу православието!
Коментиран от #19
10:36 15.08.2025
7 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
10:37 15.08.2025
8 Надарен
10:38 15.08.2025
9 не закачайте човека
10:39 15.08.2025
10 наш човек е
Коментиран от #16
10:40 15.08.2025
11 Камера
10:40 15.08.2025
12 Факти
10:47 15.08.2025
13 добре де,
До коментар #4 от "Амиии":Защо забравяш всекидневната охрана на наркодилърите и техните босове?
10:48 15.08.2025
14 хах
10:52 15.08.2025
15 Човека
11:10 15.08.2025
16 Напомнящ
До коментар #10 от "наш човек е":А може би заедно със знамето на прайда е искал да закачи и едно друго много важно знаме за продажните ни управници, на любимата им укра!!!
Коментиран от #18
11:18 15.08.2025
17 Елементарно
11:46 15.08.2025
18 ф хаспухати
До коментар #16 от "Напомнящ":нале
11:47 15.08.2025
19 ште
До коментар #6 от "az СВО Победа80":приемиш исляма !
11:47 15.08.2025