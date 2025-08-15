Полугол мъж се покатери по "Александър Невски" (ВИДЕО)

Възмутителна и шокираща сцена се разигра в самия център на София пред погледите на нищо неподозиращи столичани и гости на града. Полугол мъж най-безсрамно се покатери върху фасадата на катедралата „Свети Александър Невски“.

Свидетели заснеха как мъжът, гол до кръста, се придвижва между кубетата на храма и слиза от централния купол, използвайки декоративните первази. Кадрите от разходката му по тъмно бяха публикувани във фейсбук групата "Забелязано в София" и предизвикаха вълна от коментари. „Супергероите на София – явно спасяват града, докато спим!“, гласи самата публикация, пише Телеграф.

Катедралата „Св. Александър Невски“, построена между 1882 и 1912 г., е обявена за паметник на културата с национално значение и е сред 100-те национални туристически обекта на БТС.

Неуважението, проявено към паметник на културата, повдига много въпроси както за опазването на подобни значими сгради, така и за сигурността на столицата - от кадрите се вижда, че наблизо няма нито един представител на органите на реда, независимо, че в съседство е сградата на Народното събрание и никой не реагира срещу нарушителя.