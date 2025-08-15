Новини
Полугол мъж се покатери по "Александър Невски" (ВИДЕО)

Полугол мъж се покатери по "Александър Невски" (ВИДЕО)

15 Август, 2025 10:31

Скандалната сцена изглежда сякаш се разиграва в балканска версия на "Спайдърмен"

Полугол мъж се покатери по "Александър Невски" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Възмутителна и шокираща сцена се разигра в самия център на София пред погледите на нищо неподозиращи столичани и гости на града. Полугол мъж най-безсрамно се покатери върху фасадата на катедралата „Свети Александър Невски“.

Свидетели заснеха как мъжът, гол до кръста, се придвижва между кубетата на храма и слиза от централния купол, използвайки декоративните первази. Кадрите от разходката му по тъмно бяха публикувани във фейсбук групата "Забелязано в София" и предизвикаха вълна от коментари. „Супергероите на София – явно спасяват града, докато спим!“, гласи самата публикация, пише Телеграф.

Катедралата „Св. Александър Невски“, построена между 1882 и 1912 г., е обявена за паметник на културата с национално значение и е сред 100-те национални туристически обекта на БТС.

Неуважението, проявено към паметник на културата, повдига много въпроси както за опазването на подобни значими сгради, така и за сигурността на столицата - от кадрите се вижда, че наблизо няма нито един представител на органите на реда, независимо, че в съседство е сградата на Народното събрание и никой не реагира срещу нарушителя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АУУУУУУУ

    8 0 Отговор
    КОЛКО ШОКИРАЩО!!! ВИКАМ 112 ДА МЕ ИЗВАДИ ОТ ШОКА.

    10:34 15.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Алкохола не прощава.

    10:34 15.08.2025

  • 3 Ма н аф

    1 3 Отговор
    Не устанаа чепове у таз Суфия, няма ба кой да се покатери.

    10:34 15.08.2025

  • 4 Амиии

    11 1 Отговор
    Те органите са заети денем да пазят там парко места за народните избранници и техните слуги, а нощем отмарят от тежкия труд

    Коментиран от #13

    10:35 15.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа80

    8 11 Отговор
    Накратко:

    1. Нарочно организирана провокация в навечерието на един от най-големите христиански празници!

    2. След унижожаването на лева, започва и атаката срещу православието!

    Коментиран от #19

    10:36 15.08.2025

  • 7 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    8 2 Отговор
    Шокираща е абсолютната безхаберност към всички паметници на културата в българия.

    10:37 15.08.2025

  • 8 Надарен

    1 3 Отговор
    ли беше?

    10:38 15.08.2025

  • 9 не закачайте човека

    6 5 Отговор
    Тоя е с новите демократични ценности .

    10:39 15.08.2025

  • 10 наш човек е

    3 7 Отговор
    Искал е да закачи знамето от прайда .

    Коментиран от #16

    10:40 15.08.2025

  • 11 Камера

    4 1 Отговор
    камери няма ли, камери? сложете 10000 там да сигнализират за утре.

    10:40 15.08.2025

  • 12 Факти

    12 10 Отговор
    Човекът е по къси панталони. Не е полугол. Не е по прашки. Не е по боксерки дори. Тая църква се посрами достатъчно с руските агенти, които работят в нея. Че някой се покатерил е дреболия.

    10:47 15.08.2025

  • 13 добре де,

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Амиии":

    Защо забравяш всекидневната охрана на наркодилърите и техните босове?

    10:48 15.08.2025

  • 14 хах

    2 0 Отговор
    Асасинс креед началото

    10:52 15.08.2025

  • 15 Човека

    5 4 Отговор
    Е напуснал среднощната вечеринка ,организирана от руски духовници

    11:10 15.08.2025

  • 16 Напомнящ

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "наш човек е":

    А може би заедно със знамето на прайда е искал да закачи и едно друго много важно знаме за продажните ни управници, на любимата им укра!!!

    Коментиран от #18

    11:18 15.08.2025

  • 17 Елементарно

    0 0 Отговор
    Задръжте този който е направил снимките и ги е качил. Те са заедно. Обвинете ги в хулиганство.

    11:46 15.08.2025

  • 18 ф хаспухати

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Напомнящ":

    нале

    11:47 15.08.2025

  • 19 ште

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    приемиш исляма !

    11:47 15.08.2025