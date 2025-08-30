Новини
Ямбол подари вековна къща на Лили Иванова (СНИМКИ)

30 Август, 2025

Паметникът на културата ще стане важен културен център за идните години

Ямбол подари вековна къща на Лили Иванова (СНИМКИ) - 1
Снимка: Архив
Община Ямбол подари къща на Лили Иванова. Примата се сдоби с култово здание, с което ще разполага безвъзмездно цели 10 години. Областният съвет на града прие единодушно решение, с което гласува предоставянето на сградата на Брънековата къща за срок от 10 години безвъзмездно на фондация "Лили Иванова".

Емблематичната за Ямбол Брънекова къща, която годни наред тънеше в разруха, през 2024 година е реставрирана. Тя е със статут на паметник на културата от местно значение.

Повече от 20 години Брънековата къща беше изоставена от наследниците си, рушеше се имаше опасност да се срути. Реставрацията ѝ започва през 2023 година, след като през 2021 г. Община Ямбол я откупи. С дарения и общински средства е укрепена конструкцията и реновиран външният ѝ облик, припомня БТА.

Възстановяването на над 110-годишната къща е било истинско предизвикателство, призна управителят на фирмата-изпълнител.

„Това е перлата в моя професионален живот. Когато пристигнах преди година и половина на обекта, много хора ми казваха, че не съм добре. Брънековата къща, макар да беше повяхнала и грохнала, аз се влюбих в нея. Дадох цялата си любов, за да я видите днес възкръснала пред вас“, каза Димитър Шейретов.

Брънековата къща е построена между 1908 г. и 1911 г. от родения в Трявна адвокат Петър Брънеков, който през 1902 г. се установява в Ямбол, казва директорът на Държавен архив – Ямбол Светлана Бъчварова.. Според специалисти, къщата е повлияна както от тревненската архитектура, така и от сецесиона в алпийски стил.

Петър Брънеков е първият юрист с докторска степен в града, един от първите теоретици на кооперативното движение в България. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в състава на 18-ти Етърски полк и 46-ти пехотен полк. Загива на фронта на 6 октомври 1916 г.

Неговите синове Любен и Тотю продължават обществената дейност на баща си – списват в. „Тракиец“, създават стенографско дружество, участват във въздържателно дружество, учредяват комитет за проучване и популяризиране на минералната вода.

Наричани са в града „бръмчащите хора“, защото винаги са били във вихъра на всяко начинание.

Тотю Брънеков създава идейния проект за герб на Ямбол и девиза на града „Идвам от древността, отивам в бъдещето”. Любен Брънеков е един от най-известните членове на туристическо дружество „Тунджа”, създател на химна „Обичаме земята”.

След новината за подаръка, фондация „Лили Иванова“ съобщи, че ще изгради културен център в Брънековата къща в Ямбол.

Пред общинските съветници Благо Солов, член на УС на фондацията, разказа за целите и задачите на фондацията, както и за желанието на Лили Иванова да подкрепя млади таланти, да насърчава развитието им, създавайки регионални арт центрове.

Преди година най-голямото име на българската поп музика завеща цялото си материално и нематериално богатство на поколенията - като израз на огромната ѝ любов към публиката. Една от мечтите на Лили Иванова е създаването на артцентрове из страната, където млади таланти да разгръщат дарбите си.


