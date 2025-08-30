Ямбол подари вековна къща на Лили Иванова (СНИМКИ)

Община Ямбол подари къща на Лили Иванова. Примата се сдоби с култово здание, с което ще разполага безвъзмездно цели 10 години. Областният съвет на града прие единодушно решение, с което гласува предоставянето на сградата на Брънековата къща за срок от 10 години безвъзмездно на фондация "Лили Иванова".

Емблематичната за Ямбол Брънекова къща, която годни наред тънеше в разруха, през 2024 година е реставрирана. Тя е със статут на паметник на културата от местно значение.

Повече от 20 години Брънековата къща беше изоставена от наследниците си, рушеше се имаше опасност да се срути. Реставрацията ѝ започва през 2023 година, след като през 2021 г. Община Ямбол я откупи. С дарения и общински средства е укрепена конструкцията и реновиран външният ѝ облик, припомня БТА.

Възстановяването на над 110-годишната къща е било истинско предизвикателство, призна управителят на фирмата-изпълнител.

„Това е перлата в моя професионален живот. Когато пристигнах преди година и половина на обекта, много хора ми казваха, че не съм добре. Брънековата къща, макар да беше повяхнала и грохнала, аз се влюбих в нея. Дадох цялата си любов, за да я видите днес възкръснала пред вас“, каза Димитър Шейретов.

Брънековата къща е построена между 1908 г. и 1911 г. от родения в Трявна адвокат Петър Брънеков, който през 1902 г. се установява в Ямбол, казва директорът на Държавен архив – Ямбол Светлана Бъчварова.. Според специалисти, къщата е повлияна както от тревненската архитектура, така и от сецесиона в алпийски стил.

Петър Брънеков е първият юрист с докторска степен в града, един от първите теоретици на кооперативното движение в България. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в състава на 18-ти Етърски полк и 46-ти пехотен полк. Загива на фронта на 6 октомври 1916 г.

Неговите синове Любен и Тотю продължават обществената дейност на баща си – списват в. „Тракиец“, създават стенографско дружество, участват във въздържателно дружество, учредяват комитет за проучване и популяризиране на минералната вода.

Наричани са в града „бръмчащите хора“, защото винаги са били във вихъра на всяко начинание.

Тотю Брънеков създава идейния проект за герб на Ямбол и девиза на града „Идвам от древността, отивам в бъдещето”. Любен Брънеков е един от най-известните членове на туристическо дружество „Тунджа”, създател на химна „Обичаме земята”.

След новината за подаръка, фондация „Лили Иванова“ съобщи, че ще изгради културен център в Брънековата къща в Ямбол.

Пред общинските съветници Благо Солов, член на УС на фондацията, разказа за целите и задачите на фондацията, както и за желанието на Лили Иванова да подкрепя млади таланти, да насърчава развитието им, създавайки регионални арт центрове.

Преди година най-голямото име на българската поп музика завеща цялото си материално и нематериално богатство на поколенията - като израз на огромната ѝ любов към публиката. Една от мечтите на Лили Иванова е създаването на артцентрове из страната, където млади таланти да разгръщат дарбите си.