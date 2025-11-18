Радина Боршош стана майка на син за пръв път (СНИМКИ)

Актрисата Радина Боршош сподели с мрежата най-щастливия момент в живота си – че е станала майка за първи път!
На 17 ноември 2025 г. красавицата сподели в социалните мрежи снимка на миниатюрната ръчичка на своето новородено момченце и разкри неговото име – Юлиан Томашевич. В трогателното послание Радина призна, че сърцето ѝ е „пълно“ и че семейството е обхванато от неописуемо щастие, което превръща деня в истински празник.
Тя отправи и специална благодарност към екипа на МБАЛ „Света София“ и своята лекарка д-р Светлана Лекова, които са били плътно до нея по време на цялото вълнуващо пътешествие към майчинството.
Това е първото дете на Радина и съпруга ѝ – фотографа Владимир Томашевич, с когото се венчаха през 2023 г. Новината предизвика истинска вълна от обич и поздравления от приятели, колеги и фенове.
Бащата на Радина – актьора и обществен деец Мирослав Боршош пък става дядо за пръв път.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
11:22 18.11.2025
2 Бате Ачо
11:32 18.11.2025
3 танкист
11:46 18.11.2025
4 Абе
12:02 18.11.2025
5 007 лиценз ту кил
12:03 18.11.2025