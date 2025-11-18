Новини
Радина Боршош стана майка на син за пръв път (СНИМКИ)

18 Ноември, 2025 10:58 1 081 5

Това е първото внуче на актьора Мирослав Боршош

Радина Боршош стана майка на син за пръв път (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Радина Боршош сподели с мрежата най-щастливия момент в живота си – че е станала майка за първи път!

На 17 ноември 2025 г. красавицата сподели в социалните мрежи снимка на миниатюрната ръчичка на своето новородено момченце и разкри неговото име – Юлиан Томашевич. В трогателното послание Радина призна, че сърцето ѝ е „пълно“ и че семейството е обхванато от неописуемо щастие, което превръща деня в истински празник.

Тя отправи и специална благодарност към екипа на МБАЛ „Света София“ и своята лекарка д-р Светлана Лекова, които са били плътно до нея по време на цялото вълнуващо пътешествие към майчинството.

Това е първото дете на Радина и съпруга ѝ – фотографа Владимир Томашевич, с когото се венчаха през 2023 г. Новината предизвика истинска вълна от обич и поздравления от приятели, колеги и фенове.

Бащата на Радина – актьора и обществен деец Мирослав Боршош пък става дядо за пръв път.


  • 1 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Местя си го

    11:22 18.11.2025

  • 2 Бате Ачо

    6 0 Отговор
    Роднина - милиционер - роднина - милиционер - и тая била на "наш" човек дъщеричка.

    11:32 18.11.2025

  • 3 танкист

    3 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената!

    11:46 18.11.2025

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    Епа ако го желае да дойде да й напраиме и за втори път.

    12:02 18.11.2025

  • 5 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор
    При евреите няма демографска криза.

    12:03 18.11.2025