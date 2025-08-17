Новини
Любопитно »
Свещеник се изкачва на 250-метрова скала всеки ден (ВИДЕО)

Свещеник се изкачва на 250-метрова скала всеки ден (ВИДЕО)

17 Август, 2025 11:48 330 0

  • свещеник-
  • гебре руфаел-
  • скала-
  • църква-
  • етиопия

Това е най-труднодостъпната религиозна сграда в света, но това не притеснява поклонниците

Свещеник се изкачва на 250-метрова скала всеки ден (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Героят на видеото е свещеник Гебре Руфаел, който служи в пещерната църква Абуна Йемата Гух в Етиопия от половин век.


Това е най-труднодостъпната религиозна сграда в света, но това не притеснява поклонниците: някои жители на близките места се изкачват до църквата няколко пъти седмично, за да присъстват на служби.

„Не се страхувам, когато се изкачвам по скалата до храма, защото го правя всеки ден“, каза той пред BBC. „Много е трудно, но в това има смирение.“

Целият път от къщата на свещеника до църквата отнема два часа.

Стените и куполът на църквата са украсени с уникални стенописи, които са запазени в отлично състояние благодарение на сухия климат. Рисунките датират от първите християни на Етиопия, а най-старите икони в храма датират от 15 век. Това е една от 35-те скални църкви в Етиопия.


