Мила Кунис разкри мъчителния си хранителен режим по време на снимките на "Черен лебед"

Актрисата Мила Кунис разкри, че е подложила хранителните си навици на сериозни ограничения по време на подготовката си за психологическия трилър „Черен лебед“. В съвместно интервю за Vogue с колежката си Натали Портман, актрисата сподели: „Моята подготовка включваше много танци и почти никаква храна — знам, че не бива да го казвам, но това е истината.“ Кунис допълни, че основно е пиела бульони и е танцувала по 12 часа на ден.

По думите на украинската актриса първоначалните очаквания били, че тя и Портман ще имат три месеца за подготовка за ролите си на професионални балерини. Заради проблеми с финансирането на продукцията обаче снимките се удължили на шест месеца, докато режисьорът Дарън Аронофски търсел нови средства. „Беше трудно за Дарън, но за Нат и мен това означаваше три допълнителни месеца танци“, коментира актрисата.

Кунис, чийто екранен образ Лили е титулярният „Черен лебед“, сподели и за физическите последствия от интензивните танцови сцени. „Снимахме тези танци с часове и имах синини по всички ребра от многократното вдигане“, разказва тя. „Още в началото на продукцията изкълчих рамото си и помислих, че всичко е загубено, но Дарън ме изпрати при акупунктурист и някак успях да се възстановя напълно.“

Натали Портман, която изпълнява главната роля на Нина Сейърс, признава, че работата по филма ѝ е дала ценна представа за балетната индустрия. „Един от най-изненадващите странични ефекти от физическите тренировки беше, че цяла година говорих много с треньорката си, бивша танцьорка от балета на Ню Йорк, която ми разказа десетки истории и ми раазкри истински поглед върху този свят“, споделя носителката на „Оскар“. „Беше като разследваща журналистика, само че ние си говорехме клюки, докато правехме плиета.“

Мила Кунис за първи път говори публично как рязко е свалила 9 килограма за ролята през 2012 година. Тогава тя заявява пред Harper’s Bazaar, че физиката ѝ „никога не е била същата“ след снимките. „Формата ми е различна“, казва актрисата. „Когато свалих килограмите и стигнах до 43, тялото ми беше изцяло мускули, като малка тухлена къща, но всъщност бях кожа и кости. Когато върнах теглото си, то се разпредели на съвсем различни места.“ Кунис обяснява, че цялото тегло, което е загубила от гърдите си, се е появило по хълбоците и корема ѝ.

На въпрос дали би приела нова роля, изискваща толкова драстична загуба на тегло, Кунис заявява: „Не бих казала, че го очаквам с нетърпение, но ако получа подобно предложение, бих го обмислила.“