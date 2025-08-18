Кристина Димитрова отбеляза 65-ия си рожден ден, пусна СНИМКА с красив млад мъж до нея

Естрадната певица Кристина Димитрова посрещна своя 65-и рожден ден с истински размах, като три дни споделяше радостта си с най-близките хора. Звездата на родната естрада, която не спира да изненадва с младоликата си визия, събра семейството и приятелите си за незабравим купон.

В социалните мрежи се появи снимка, на която Кристина позира до привлекателен млад мъж, което веднага разпали слухове за нова любов в живота ѝ. Самата изпълнителка обаче побърза да внесе яснота – тайнственият кавалер е нейният пораснал син Митко, плод на брака ѝ с известния журналист Иван Тенев. Днес двамата родители поддържат топли приятелски отношения, въпреки че отдавна са поели по различни пътища.

След раздялата с Тенев, Кристина Димитрова свърза живота си с футболната легенда Георги Димитров – Джеки, от когото има втори син – Мартин.

От 1994 година насам певицата е щастлива до Васил Чипев, който е по-млад от нея, но разликата във възрастта им никога не е била пречка за хармонията в отношенията им. Всъщност, чарът и енергията на Кристина често карат околните да се чудят кой от двамата е по-млад.