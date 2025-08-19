Новини
Лора Крумова празнува рожден ден днес

Лора Крумова празнува рожден ден днес

19 Август, 2025

Вижте любопитни подробности от кариерата на журналистката

На днешния ден Лора Крумова празнува своя рожден ден! Тя става на 46 години. Лора Крумова е родена на 19 август 1979 г. в град София. Завършва 33-та Езикова гимназия "Света София“. Висшето си образование завършва в Софийския университет, специалност "журналистика“ с профил "Външна политика“

Крумова e автор и водещ на седмичния формат – "На фокус с Лора Крумова“, който стартира през есента на 2021-а година. Тя е утвърден професионалист, с над 20-годишен опит в създаването и продуцирането на телевизионно съдържание. Журналистическата ѝ кариера е свързана с NOVA в продължение на повече от 10 години.

В медията започва като външнополитически репортер. Пет години по-късно е лице на сутрешния блок "Здравей, България“, където получава възможността да си партнира с емблематичните журналисти Георги Коритаров и Милен Цветков. През пролетта на 2015 г., заедно с Галя Щърбева, стартира авторското предаване "Комбина“ по NOVA. Зрителите я познават и като водещ на уикенд формата "Събуди се“. Лора Крумова е копродуцент на поредици от документални филми в три национални кампании срещу купуването на гласове (Разследваща журналистика – Местни избори – Кметове на фокус/2015; Гражданско общество срещу купуването на гласове/2013; Разследваща журналистика срещу купуването на гласове/2011).

През 2015 г. е обявена за Жена на годината в категория "Медии“ в традиционния конкурс на сп. GRAZIA. Лора Крумова е завършила журналистика в СУ "Св. Климент Охридски“. През 2003 г. заминава на едногодишна специализация по журналистика в Аризонския държавен университет, САЩ. Тя е съосновател на магистърската програма по журналистика, продуцентство и финанси към Висшето училище по застраховане и финанси.

В личния си живот Лора е щастлива майка на две деца, заедно с мъжа до нея - Сотир, обича морето и да къмпингува.


