Обри Плаза проговори за пръв път за смъртта на съпруга си Джеф Баена

20 Август, 2025

Джеф Баена отне живота си през януари тази година

Обри Плаза проговори за пръв път за смъртта на съпруга си Джеф Баена - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Обри Плаза за първи път публично коментира как се справя със скръбта след смъртта на съпруга си, сценариста и режисьор Джеф Баена. Той почина на 3 януари тази година на 47-годишна възраст, като причината бе самоубийство.

В епизод на подкаста Good Hang на нейната приятелка и колежка Ейми Поулър, излъчен на 19 август, Плаза призна, че ежедневието остава трудно, но въпреки това намира сили да продължи напред. „Като цяло съм тук и функционирам. Чувствам се благодарна, че мога да се движа в този свят. Мисля, че съм добре, но това е ежедневна борба“, каза тя.

Ейми Поулър и Обри Плаза си партнираха в сериала Parks and Recreation между 2009 и 2015 г., а след него останаха близки приятелки. Поулър отбеляза, че годината е била „ужасна и трагична“ за актрисата и подчерта, че публиката и приятелите ѝ искат да знаят как се чувства. Плаза отвърна, че в конкретния момент е щастлива да бъде в компанията на своята приятелка.

Актрисата, позната от The White Lotus и предстоящия сериал Agatha All Along, сравни усещането за скръб с историята във филма The Gorge (2025), с участието на Майлс Телър и Аня Тейлър-Джой. „Във филма има пропаст между два склона, пълна с чудовища. Когато го гледах, си помислих, че това прилича на начина, по който се чувства скръбта – винаги е там, като океан от ужас, който виждаш, към който понякога искаш да се хвърлиш, друг път просто наблюдаваш или се опитваш да избягаш от него“, обясни Плаза.

Обри Плаза и Джеф Баена започват връзката си през 2011 г. Дълго време двамата пазеха личния си живот далеч от общественото внимание, а през май 2021 г. актрисата разкри в публикация в Instagram, че вече са сключили брак. Представител на Плаза по-късно потвърди новината.

След смъртта на Баена семейството и съпругата му разпространиха официално изявление, в което определиха загубата като „непредставима трагедия“ и изразиха благодарност към всички, оказали подкрепа, като помолиха за уважение към личното им пространство в този момент.


