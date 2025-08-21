Новини
Експерт: Отпускът трябва да е минимум 10 дни, за да си починете

21 Август, 2025 14:28 406 9

Според експерта по човешки ресурси всяка почивка под 10 дни просто не позволява на тялото и ума да си починат ефективно от работата

Съвсем скоро летните отпуски ще престанат, но много хора все още се питат как да почиват така, че да се върнат на работа наистина отпочинали, а не още по-изморени. Според експертите ключът е в доброто планиране и достатъчно дълга почивка.

„Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни“, обясни Елица Панева, експерт по човешки ресурси. По думите ѝ най-добре е, ако човек може да си позволи месец отпуск, но и две седмици са достатъчни, за да се изключим от работния стрес и да презаредим, предаде NOVA.

„Първите няколко дни от отпуска продължаваме да мислим за работа. Чак след третия ден психиката започва да разбира, че е време за почивка“, уточнява тя.

Паневa подчерта, че кратките почивки от два-три дни не са ефективни за цялостно възстановяване. Те имат смисъл само като допълнение след по-дълга ваканция. „Ако само по три дни почиваме, психиката няма време да се настрои, че е отпуска“, обясни експертът.

Според нея е важно след отпуската да се предвиди поне един ден за адаптация.

„Приберете се в събота, за да имате време да планирате седмицата и да се подготвите за понеделник. Не се опитвайте да наваксате наведнъж всичко, което ви е чакало – това само ще увеличи стреса,“ съветва Панева.

Много хора изпитват вина, че оставят колегите „сами в боя“, докато почиват. Панева е категорична: „Това означава, че сме твърде привързани към работата. Но ако не си дадем почивка, ставаме изнервени и по-малко полезни и за колегите“.

„Истинската почивка ни прави по-щастливи, по-продуктивни и по-готови за предизвикателствата в работата“, заключи Елица Панева.


  • 1 провинциалист

    2 1 Отговор
    А работната седмица - максимум 4.

    14:30 21.08.2025

  • 2 мърсула

    1 2 Отговор
    а заплатите максимум 349 евро
    за да починете

    14:32 21.08.2025

  • 3 Съгласявам

    2 1 Отговор
    Се ! И любимата до тебе трябва да е сексуална жена ! Така ще се порадвате на всички красоти на живота , и духовни , и телесни !

    14:34 21.08.2025

  • 4 Урсулиянец

    1 1 Отговор
    Няма, пoмияpите при които блъскам не дават толко

    14:35 21.08.2025

  • 5 Тома

    2 0 Отговор
    За това на нашите депутати дават месеци отпуска за да могат да си починат от спането и п.ърденето в парламента

    14:35 21.08.2025

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Вяжното е човек да се зареди. На хубаво място и с хубави мисли. За всяко нещо има време!

    14:53 21.08.2025

  • 8 Милен

    0 0 Отговор
    "Първите няколко дни от отпуска продължаваме да мислим за работа. Чак след третия ден психиката започва да разбира, че е време за почивка“, уточнява тя." Тая булка не е наред с главата, аз не мисля за работата даже и когато съм там, какво остава когато съм в отпуск.

    14:58 21.08.2025

