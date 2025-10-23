Новини
Камелия нагорещи страстите със секси СНИМКИ от басейна

23 Октомври, 2025 14:31 755 5

В студените дни поп фолк певицата реши да се топне в басейна и не скри нищо

Камелия нагорещи страстите със секси СНИМКИ от басейна - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Камелия за пореден път разгорещи мъжката си аудитория през студените дни. Фолкдивата възпламени социалните мрежи с гореща фотосесия, заснета край басейн. Макар есента вече да е настъпила и да усещаме хлад, със сексапила си Камелия показва, че не е готова да изпрати лятото и да облече дебели и топли дрехи.

Певицата е облякла вместо това бански, който подчертава пищния ѝ бюст, върху който пада и фокуса на публикацията ѝ. Както може да се очаква, хиляди харесват и коментират снимките като най-вече точат лиги по фигурата ѝ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    мина ти и на тебе времето Камелия...иначе рядко срещана дяволица си

    14:34 23.10.2025

  • 2 Спиро

    4 1 Отговор
    Тази не се спря, дете има вече, да си покрие малко срамотите..

    14:36 23.10.2025

  • 3 АКО И IQ-то БЕШЕ КАТО БЮСТА

    4 1 Отговор
    ЦЕНА НЯМАШЕ ДА ИМА !

    14:36 23.10.2025

  • 4 плевен

    1 1 Отговор
    Камелия не се плаши от студена вода. Тя е като тюлените. Пазят я подкожните тлъстинки.

    14:38 23.10.2025

  • 5 Буко Баламата

    5 0 Отговор
    Абе става си за " тричане" леля!

    14:45 23.10.2025