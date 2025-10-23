Камелия нагорещи страстите със секси СНИМКИ от басейна

Поп фолк звездата Камелия за пореден път разгорещи мъжката си аудитория през студените дни. Фолкдивата възпламени социалните мрежи с гореща фотосесия, заснета край басейн. Макар есента вече да е настъпила и да усещаме хлад, със сексапила си Камелия показва, че не е готова да изпрати лятото и да облече дебели и топли дрехи.
Певицата е облякла вместо това бански, който подчертава пищния ѝ бюст, върху който пада и фокуса на публикацията ѝ. Както може да се очаква, хиляди харесват и коментират снимките като най-вече точат лиги по фигурата ѝ.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:34 23.10.2025
2 Спиро
14:36 23.10.2025
3 АКО И IQ-то БЕШЕ КАТО БЮСТА
14:36 23.10.2025
4 плевен
14:38 23.10.2025
5 Буко Баламата
14:45 23.10.2025