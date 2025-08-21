Новини
Меган Маркъл е причината принц Уилям да не иска да чува за брат си Хари

21 Август, 2025 16:57 876 20

Докато Меган е в картинката престолонаследникът няма да направи крачка към помиряване с брат си принц Хари

Меган Маркъл е причината принц Уилям да не иска да чува за брат си Хари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Уилям е меко казано "резервиран" към идеята за помирение с принц Хари, като според източници причината е свързана с Меган Маркъл. По данни на Fox News Digital, членовете на кралското семейство изпитват „устойчива липса на доверие“ към съпругата на херцога на Съсекс. Кралският анализатор Хилари Фордич коментира, че опасенията са основателни, тъй като всяка частна семейна дискусия може да стане публична или да бъде използвана за комерсиални проекти.

Според Фордич, Маркъл „няма усещане за дълг към британската общественост или институцията“. Анализаторът не вижда вероятност за помирение между братята, тъй като Хари вярва, че Уилям е обидил Меган, а подобна неприязън трудно се преодолява.

Главната редакторка на Majesty magazine, Ингрид Сюърд, твърди, че бившата актриса е „факторът, който пречи“ на отношенията между синовете на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна. Сюърд допълва, че Маркъл е „интензивно недолюбвана от голяма част от монархистите във Великобритания“, които я виждат като вредна за кралското семейство.

Авторката на книгата „Майка ми и аз: Вътрешната история на краля и нашата покойна кралица“ определя като „черна точка в характера на Меган“ фактът, че през годините тя публично е критикувала не само семейството на съпруга си, но и своето собствено. Сюърд подчертава, че съпругът на Меган и двете им деца – Арчи и Лилибет – все още не са се срещали с нейния отчужден баща Томас Маркъл.

Към момента представители на Меган, Хари и Уилям не са коментирали публично ситуацията.

Според Daily Mail, през миналия месец Хари е направил жест на помирение, като е споделил официалния си график с кралското семейство – ход, целящ да избегне потенциални конфликти на интереси и публичност. В публикацията се твърди, че Хари в момента се стреми към „изчистване на конфликтите“ с близките си.

Напрежението между Хари и семейството му датира от 2020 г., когато той и Меган се отказаха от официалните си задължения и се преместиха в Съединените щати. След това двойката нееднократно е изразявала критики към кралското семейство в различни медийни формати – от интервюто при Опра Уинфри и документалната поредица в Netflix до автобиографичната книга на Хари „Spare“.

Въпреки това, през май Хари заяви в интервю за BBC News, че би желал да постигне помирение със семейството си, въпреки многобройните разногласия, които според него „може никога да не бъдат простени“.


