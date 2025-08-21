Меган Маркъл е причината принц Уилям да не иска да чува за брат си Хари

Принц Уилям е меко казано "резервиран" към идеята за помирение с принц Хари, като според източници причината е свързана с Меган Маркъл. По данни на Fox News Digital, членовете на кралското семейство изпитват „устойчива липса на доверие“ към съпругата на херцога на Съсекс. Кралският анализатор Хилари Фордич коментира, че опасенията са основателни, тъй като всяка частна семейна дискусия може да стане публична или да бъде използвана за комерсиални проекти.
Според Фордич, Маркъл „няма усещане за дълг към британската общественост или институцията“. Анализаторът не вижда вероятност за помирение между братята, тъй като Хари вярва, че Уилям е обидил Меган, а подобна неприязън трудно се преодолява.
Главната редакторка на Majesty magazine, Ингрид Сюърд, твърди, че бившата актриса е „факторът, който пречи“ на отношенията между синовете на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна. Сюърд допълва, че Маркъл е „интензивно недолюбвана от голяма част от монархистите във Великобритания“, които я виждат като вредна за кралското семейство.
Авторката на книгата „Майка ми и аз: Вътрешната история на краля и нашата покойна кралица“ определя като „черна точка в характера на Меган“ фактът, че през годините тя публично е критикувала не само семейството на съпруга си, но и своето собствено. Сюърд подчертава, че съпругът на Меган и двете им деца – Арчи и Лилибет – все още не са се срещали с нейния отчужден баща Томас Маркъл.
Към момента представители на Меган, Хари и Уилям не са коментирали публично ситуацията.
Според Daily Mail, през миналия месец Хари е направил жест на помирение, като е споделил официалния си график с кралското семейство – ход, целящ да избегне потенциални конфликти на интереси и публичност. В публикацията се твърди, че Хари в момента се стреми към „изчистване на конфликтите“ с близките си.
Напрежението между Хари и семейството му датира от 2020 г., когато той и Меган се отказаха от официалните си задължения и се преместиха в Съединените щати. След това двойката нееднократно е изразявала критики към кралското семейство в различни медийни формати – от интервюто при Опра Уинфри и документалната поредица в Netflix до автобиографичната книга на Хари „Spare“.
Въпреки това, през май Хари заяви в интервю за BBC News, че би желал да постигне помирение със семейството си, въпреки многобройните разногласия, които според него „може никога да не бъдат простени“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оля клоуна арабин
16:59 21.08.2025
2 Дреме
17:00 21.08.2025
3 Хаха
17:12 21.08.2025
4 Цъцъ
17:13 21.08.2025
5 Мнение
Коментиран от #6
17:14 21.08.2025
6 Достоверен източник
До коментар #5 от "Мнение":Досега Хари не е попадал на някоя която може да смуче с питката и сега е оцъклен като Кокорчо !
17:20 21.08.2025
7 Роко
горкия безволев и раним Хари. Меган играе роля на "жертва", докато в същото време манипулира обстоятелствата.
17:23 21.08.2025
8 Моро
17:25 21.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мдаа
17:26 21.08.2025
11 Меган е интригантка и опасна
17:30 21.08.2025
12 Фяркинолко
17:32 21.08.2025
13 Подолски
17:33 21.08.2025
14 Нарцистичната и обсебваща Меган.
17:36 21.08.2025
15 Меган шантажира глуповатия Хари
17:37 21.08.2025
16 Факти
17:38 21.08.2025
17 коерсивен контрол
Заплахи или ултиматуми – например:
„Ако направиш това, ще си понесеш последствията“ или
„Ако не ме подкрепиш, значи не ме обичаш“
Прекъсване на комуникация – тя може да е спирала разговор или да е отказвала да говори с него, ако не ѝ хареса нещо, което казва или прави
Вината като оръжие – създаване на усещане, че Хари трябва винаги да избира нея пред всичко друго, иначе е "лош партньор"
17:42 21.08.2025
18 емоционално и психологическо насилие
Това е форма на емоционално и психологическо насилие, при което единият партньор:
използва манипулации, изолация, вина, страх или контрол,
за да държи другия в подчинение или зависимост.
17:44 21.08.2025
19 Примерен сценарий:
„ОК, направи го, но знай, че това ще съсипе всичко между нас.“
или
„Не мога да понеса да си с хора, които ме мразят – избери страна.“
Това е емоционално изнудване, типично за коерсивен контрол.
17:45 21.08.2025
20 Психолог
Изолация
• Противопоставя те на приятели, семейство или колеги.
• Манипулира те да спреш да общуваш с близките си.
• Кара те да мислиш, че всички са „против вас“ или „не разбират връзката ви“.
17:52 21.08.2025