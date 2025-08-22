Новини
Фънки се облече в розова рокля на бели точки и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи (СНИМКА

22 Август, 2025 12:46 1 269 12

  • димитър ковачев - фънки-
  • розова рокля

„Добре съм, всичко с мен е наред“, споделя с типичния си ентусиазъм музикантът

Фънки се облече в розова рокля на бели точки и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи (СНИМКА - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Димитър Ковачев-Фънки отново прикова вниманието с ексцентричен стил и заразително настроение.

Този път музикантът се щракна в розова рокля на бели точки, гушнал любим приятел – снимка, която веднага предизвика усмивки и вълна от реакции в социалните мрежи, пише show.blitz.bg.

Фънки, познат и като част от журито в музикални формати по Нова телевизия, не спира да бъде активен и на сцената. В момента отново е в движение с групата „Черно фередже“ и, по думите му, се чувства отлично.

„Добре съм, всичко с мен е наред“, споделя с типичния си ентусиазъм музикантът.

Снимка: Интернет

Макар това лято да не е заминал на море, Фънки не се лишава от водни удоволствия.

„Не ходя на море, но обичам да се плацикам в басейна на Коцето в новата му къща“, признава той с усмивка. Отпочинал, енергичен и с чувство за хумор, Фънки показва, че знае как да се радва на живота – със стил, музика и верни приятели.



