Фънки се облече в розова рокля на бели точки и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи (СНИМКА

Димитър Ковачев-Фънки отново прикова вниманието с ексцентричен стил и заразително настроение.
Този път музикантът се щракна в розова рокля на бели точки, гушнал любим приятел – снимка, която веднага предизвика усмивки и вълна от реакции в социалните мрежи, пише show.blitz.bg.
Фънки, познат и като част от журито в музикални формати по Нова телевизия, не спира да бъде активен и на сцената. В момента отново е в движение с групата „Черно фередже“ и, по думите му, се чувства отлично.
„Добре съм, всичко с мен е наред“, споделя с типичния си ентусиазъм музикантът.
Макар това лято да не е заминал на море, Фънки не се лишава от водни удоволствия.
„Не ходя на море, но обичам да се плацикам в басейна на Коцето в новата му къща“, признава той с усмивка. Отпочинал, енергичен и с чувство за хумор, Фънки показва, че знае как да се радва на живота – със стил, музика и верни приятели.
1 Както казва народа
12:49 22.08.2025
2 Сила
12:51 22.08.2025
3 Салмонела
12:52 22.08.2025
4 Е , пак ,
12:55 22.08.2025
5 Емили с Тротинетката
12:57 22.08.2025
6 Пурко
13:12 22.08.2025
7 Ивентим
Коментиран от #11
13:17 22.08.2025
8 Хи хи хи
13:18 22.08.2025
9 Какво Нещо е живота
13:22 22.08.2025
10 Чорбара
13:26 22.08.2025
11 Сила
До коментар #7 от "Ивентим":И с Амебата продадоха София Мюзик , която имаше милиони данъчни задължения към бюджета , на некъв неграмотен безимотен циганин дедесар с 200 фирми ...а иначе сме много за правото и закона , морален стожер го раздаваме !!?
13:27 22.08.2025
12 Факт
13:41 22.08.2025