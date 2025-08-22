Новини
Любопитно »
Топ 10 на най-красивите актриси за 2025 г. според IMDb

22 Август, 2025 13:47 514 3

  • най-красиви актриси 2025-
  • imdb класация-
  • марго роби-
  • шейлийн уудли-
  • дилраба дилмурат-
  • световно кино-
  • топ 10 актриси

Първото място в класацията зае австралийката Марго Роби

Топ 10 на най-красивите актриси за 2025 г. според IMDb - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълнуващи новини разтърсиха света на киното – престижният портал IMDb разкри своята актуална класация за най-красивите актриси на 2025 година. Списъкът, който ежегодно предизвиква бурни дискусии сред фенове и експерти, тази година блести с изключително разнообразие и международно присъствие.

Начело на класацията застава неотразимата австралийска звезда Марго Роби, която за пореден път пленява сърцата на зрителите с изящество и харизма. След нея, на второ място, се нарежда талантливата Шейлийн Уудли, позната от хитовата поредица „Дивергенти“. Третата позиция е зашеметяващо заета от китайската красавица Дилраба Дилмурат, която се превърна в истинска сензация на азиатската сцена. Почетното четвърто място е отредено на Нанси Макдонъл, а петицата се затваря от индийската перла Крити Санон, която впечатлява с екзотична красота и актьорски талант.

Сред останалите дами, които попадат в престижния топ 10, откриваме пакистанската телевизионна любимка Хания Аамир, кубинско-испанската сензация Ана де Армас, както и обичаната британска актриса Ема Уотсън. В списъка присъства и Амбър Хърд, която не спира да привлича внимание с магнетичното си излъчване. Десетката се допълва от Ханде Ерчел – единствената турска актриса, която успява да се нареди сред най-красивите жени в света според IMDb за 2025 година.

Тази класация не само подчертава глобалното влияние на киното, но и доказва, че красотата няма граници и се среща във всяка точка на планетата. Очаква се имената в този списък да вдъхновят нови проекти и да продължат да радват милиони почитатели по цял свят.


  • 1 таксиджия 🚖

    2 2 Отговор
    Хехехехе Марго беше преди 10 години! Сега е лелка. Амбър е баба, дебеличка баба. Тази кубинката Ана деАрмас е до предпочитание, или се кефиш на такива латино американки или не. Ема е класика, харесава ми, но май и тя порастна и мина 30

    Коментиран от #3

    13:52 22.08.2025

  • 2 Тома

    1 0 Отговор
    За нас най красивите са теменужка и киселова защото от тях торбалан се скри в най гъстата гора от страх

    13:53 22.08.2025

  • 3 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Гледай си тутурутките на околовръстното 😁

    13:55 22.08.2025