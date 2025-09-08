Новата еротична екранизация на „Брулени хълмове“ с Марго Роби разбуни духовете (ВИДЕО)

Първият тийзър на филма "Брулени хълмове" на режисьорката Емералд Фенел, който трябва да излезе по кината през 2026 г., предизвика смесени реакции и разгорещен дебат в социалните мрежи.

Основното недоволство е насочено към избора на Джейкъб Елорди за ролята на Хийтклиф. В романа на Емили Бронте героят е описан като човек с различен етнически произход, подложен на дискриминация – елемент, който според критиците се заличава, когато ролята се поверява на бял актьор. В онлайн коментарите това бе определено като поредно „бяло измиване“ на културен образ.

Друг спорен момент е кастингът на Марго Роби, която на 35 години ще изиграе младата и трагична Катрин Ърншоу. Въпреки че мнозина посочват несъответствието с възрастта на литературната героиня, други приемат, че киното може да преодолее тези различия.

Силни реакции предизвика и решението цялата история да бъде съпроводена с музика на поп звездата Charli XCX. Част от зрителите сравниха подхода със стилистиката на „Мария Антоанета“ на София Копола, където модерният саундтрак бе успешен, но други определиха трейлъра като „твърде сексуализиран“ и „далеч от духа на Бронте“.

В социалните мрежи коментари като „Емили Бронте заслужава повече уважение“ и „Не поредна романтична драма, а психологически трилър“ се множат, докато други потребители приветстват смелия подход на Фенел и защитават правото ѝ да предложи нов прочит на класиката.

Историята около екранизациите на „Брулени хълмове“ показва, че Хийтклиф почти винаги е бил игран от бели актьори – от Лорънс Оливие до Ралф Файнс. Единствено версията на Андреа Арнолд от 2011 г. с Джеймс Хоусън в главната роля се счита за изключение и по-вярна на оригинала. Новата продукция на Warner Bros. обаче очевидно продължава традицията, която мнозина определят като остаряла и проблематична.

Очакванията към проекта остават високи, но още преди премиерата филмът вече е разделил публиката.