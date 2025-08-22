Марго Роби заблестя за пръв път на червения килим след раждането (СНИМКИ)

Марго Роби се завърна на червения килим, близо година след като тя и съпругът ѝ Том Акерли посрещнаха първото си дете – момче, чието име все още не е оповестено публично.

Актрисата, номинирана за „Оскар“, се появи редом до своя колега Колин Фарел на премиерата на предстоящия им романтичен фентъзи филм „A Big Bold Beautiful Journey“ в хотел Four Seasons в Бевърли Хилс на 20 август. 35-годишната звезда впечатли с къса черна рокля и класически черни сандали на ток, а русата ѝ коса – един от нейните отличителни белези – бе пусна. Колин Фарел заложи на по-небрежен стил с дънки, бяла тениска и черна жилетка.

Това е първата публична изява на Марго Роби откакто стана майка, а „A Big Bold Beautiful Journey“ бележи и нейното завръщане на голям екран след хита „Barbie“ от 2023 година. Актрисата, позната и от филма „Вълкът от Уолстрийт“, бързо се върна към професионалните си ангажименти – още през март бе забелязана на снимките на новата екранизация на „Брулени хълмове“ от Емералд Фенел.

Въпреки професионалните си ангажименти, Марго държи синът ѝ да бъде винаги близо до нея – през април в Австралия бе заснета с колие с надпис „mama“. Както в случая с малкия им син, така и в личния си живот с Том Акерли, двамата рядко скриват чувствата си. Двойката нееднократно е говорила открито за връзката си. Още през 2016 г. Марго разказа пред списание Vogue: „Винаги съм била влюбена в него, но си мислех: „Той никога няма да ме обикне. Не се излагай, Марго, не бъди глупава и не му казвай, че го харесваш.““ В крайна сметка, връзката им се развива естествено, а синът им е плод от това.

Запознали се на снимачната площадка на „Suite Française“, Марго Роби и Том Акерли основават продуцентската компания LuckyChap Entertainment заедно с приятелите си Джоузи Макнамара и София Кер. Четиримата живеят заедно в тристаен апартамент в лондонския квартал Клапъм, където актрисата и режисьорът постепенно преминават от приятелство към романтична връзка.

Първоначално пазят връзката си в тайна, но по-късно през февруари 2015 г. я потвърждават публично по време на спортно събитие в Ню Йорк.