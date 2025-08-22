Новини
Линдзи Лоън обясни защо предпочита да живее в Дубай: По-безопасно е (ВИДЕО)

22 Август, 2025 13:58

Актрисата оценява много това, че папараците са незаконни в Дубай

Линдзи Лоън обясни защо предпочита да живее в Дубай: По-безопасно е (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Актрисата Линдзи Лоън не планира да се връща в Лос Анджелис в близко бъдеще. В интервю за списание Elle актрисата от „Капан за родители“ разкрива причините, поради които предпочита живота си в Дубай и защо това място е подходящо за нея и семейството ѝ.

Звездата от "Шантав петък" споделя, че ежедневието в Лос Анджелис е стресиращо дори при обикновена разходка в парка със сина ѝ, тъй като постоянно се тревожи за възможността да бъде снимана от папараци. За разлика от това, актрисата се чувства значително по-анонимна в Ню Йорк, където никой не ги безпокои и атмосферата е по-непринудена. „В Ню Йорк няма притеснения; никой не ни закача. Всеки е зает със своето. Енергията е различна“, казва Лоън, като добавя, че предпочита почивка именно там, а не в Лос Анджелис.

Въпреки това, звездата подчертава, че Дубай ѝ дава всичко, което търси – спокойствие, лично пространство и сигурност.

„Няма притеснение, че не мога да отида да ям на това или онова място, защото някой ще направи снимка на сина ми. Просто... чувствам се много в безопасност там". Потвърждавайки, че папараците не са законни там, Линдзи обясни: "Не можеш дори да направиш снимка на някой друг, ако си в ресторант. Трябва да попиташ човека. Личното пространство на човек е много добре пазено."

Линдзи Лоън заживява в Дубай през 2014 г., а по-късно установява и семейството си там. През 2022 г. Лоън сключва брак с финансиста Бадер Шамас, а през 2023 г. се ражда синът им Луай. Семейството определя Дубай като свой основен дом, макар че прекарва време и в Лос Анджелис, и в Ню Йорк. „Основно сме в Дубай, но миналата година бяхме там по-малко от половината време. Иска ми се да прекарваме повече време там, балансът е важен. Но с мъжа ми винаги казваме: 'Имаме време до навършване на пет години на сина ни.' После ще трябва да решим къде ще ходи на училище“, казва Лоън.

Една от причините Лоън да прекарва по-малко време в Дубай през последните месеци е завръщането ѝ на екран. Актрисата участва в няколко романтични комедии на Netflix, а сега се завърна в в дългоочакваното продължение на филма „Шантав петък“.


