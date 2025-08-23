Новини
Ръкопис на песен на „Флийтуд Мак“ продаден за близо 25 000 паунда

23 Август, 2025 08:15 343 1

Оригиналните стихове и акорди на „Man of the World“ се оказаха ценна находка за колекционер от Близкия изток

Ръкопис на песен на „Флийтуд Мак“ продаден за близо 25 000 паунда - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръчно написани стихове и акорди за един от най-ранните хитове на групата „Флийтуд Мак“ бяха продадени на аукцион за 24 700 британски лири, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Листът с композицията на песента „Man of the World“, предложен на търг, организиран от аукционна къща „Юбанкс“ в Уокинг, Съри, бе закупен от колекционер от Близкия изток.

Парчето влиза в британската класация под номер 2 през 1969 г. и е написано от съоснователя, вокалист и водещ китарист на групата Питър Грийн. Той създава бандата заедно с барабаниста Мик Флийтуд и басиста Джон Макви през 1967 г., но напуска три години по-късно.

Андрю Юбанк, партньор в аукционната къща, коментира:
„Листът с песента на Питър Грийн е уникален. Той показва момента на създаване на една от най-известните му композиции, написана в период на лична криза, която вероятно е довела до неговото напускане.“

Той допълва:
„Да не забравяме, че Грийн е основател на „Флийтуд Мак“. Група, която в края на 60-те години надминава по продажби „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“ взети заедно. Много легендарни музиканти го смятат за „китарист на китаристите“.“

Ръкописът е изготвен първоначално със синя химикалка, след което е коригиран с черно мастило. Питър Грийн умира през 2020 г. на 73-годишна възраст.


