Новини
Любопитно »
Нина Добрев на луксозна почивка в Миконос с Люис Хамилтън

Нина Добрев на луксозна почивка в Миконос с Люис Хамилтън

23 Август, 2025 09:56 643 4

  • нина добрев-
  • люис хамилтън-
  • почивка

Звездата от „Дневниците на вампира“ се наслаждава на море и яхта в компанията на приятели

Нина Добрев на луксозна почивка в Миконос с Люис Хамилтън - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Все още е лято и въпреки натоварения си график, звездите успяват да откраднат време за почивка. И без особена изненада, мнозина избират морето, а защо не и яхта. Именно такава почивка си позволи актрисата Нина Добрев, и то в интересна компания, предава Lifestyle.bg.

Звездата от „Дневниците на вампира“ е забелязана на популярния гръцки остров Миконос заедно с колежката си Аня Тейлър-Джой и пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. Тримата са видени и на луксозна яхта, обикаляйки гръцките брегове и наслаждавайки се на спокойствие далеч от любопитните погледи.

Изданието La Gazzetta Ferrari сподели няколко кадъра от морската ваканция, а Sportskeeda отбелязва, че това не е първият път, в който триото демонстрира приятелски отношения.

На други снимки се вижда, че към компанията се присъединяват и половинката на Нина Добрев - Шон Уайт, както и съпругът на Аня Тейлър-Джой - Малкълм Макрей. Така можем да сме сигурни, че става дума за забавна почивка сред приятели, споделящи общи интереси.

Нина Добрев и Шон Уайт са страстни фенове на Формула 1 и често присъстват на състезанията на Люис Хамилтън. Вероятно пилотът също връща жеста, като гледа филмите на Нина. В свят, пълен с интриги и клюки, е приятно да виждаме приятелства между знаменитости, които се запазват с годините.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,да

    1 0 Отговор
    А Гришу защо не е там? Той е винаги след Люис.

    10:01 23.08.2025

  • 2 Пич

    0 0 Отговор
    Хм.....ами този много жени го зарязаха защото разправят че е обратен ! Нина на какво се надява?

    Коментиран от #3

    10:05 23.08.2025

  • 3 Има сделка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Тя не е сама, а той има жена до себе си.

    10:09 23.08.2025

  • 4 Тая па

    2 0 Отговор
    Кво ми я показвате

    10:15 23.08.2025