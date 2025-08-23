Нина Добрев на луксозна почивка в Миконос с Люис Хамилтън

Все още е лято и въпреки натоварения си график, звездите успяват да откраднат време за почивка. И без особена изненада, мнозина избират морето, а защо не и яхта. Именно такава почивка си позволи актрисата Нина Добрев, и то в интересна компания, предава Lifestyle.bg.

Звездата от „Дневниците на вампира“ е забелязана на популярния гръцки остров Миконос заедно с колежката си Аня Тейлър-Джой и пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. Тримата са видени и на луксозна яхта, обикаляйки гръцките брегове и наслаждавайки се на спокойствие далеч от любопитните погледи.

Lewis Hamilton with Anya Taylor-Joy, Nina Dobrev and more in Mykonos 🇬🇷 pic.twitter.com/yEaxmIyOBO — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) August 20, 2025

Изданието La Gazzetta Ferrari сподели няколко кадъра от морската ваканция, а Sportskeeda отбелязва, че това не е първият път, в който триото демонстрира приятелски отношения.

На други снимки се вижда, че към компанията се присъединяват и половинката на Нина Добрев - Шон Уайт, както и съпругът на Аня Тейлър-Джой - Малкълм Макрей. Така можем да сме сигурни, че става дума за забавна почивка сред приятели, споделящи общи интереси.

Нина Добрев и Шон Уайт са страстни фенове на Формула 1 и често присъстват на състезанията на Люис Хамилтън. Вероятно пилотът също връща жеста, като гледа филмите на Нина. В свят, пълен с интриги и клюки, е приятно да виждаме приятелства между знаменитости, които се запазват с годините.