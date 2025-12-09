Новини
Колежка на Нина Добрев от „Дневниците на вампира“ чака бебе (СНИМКА)

9 Декември, 2025 11:59 379 1

Годеникът на актрисата участваше в спин-офа на "Дневниците на вампира" - "Древните"

Колежка на Нина Добрев от „Дневниците на вампира“ чака бебе (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Кандис Кинг, позната на широката аудитория с ролята си на Керълайн Форбс в хитовия сериал „Дневниците на вампира“, съобщи, че очаква първото си дете със своя годеник – актьора Стивън Крюгер. Новината беше обявена чрез обща публикация в социалните мрежи, придружена от празнична снимка.

На кадъра двамата позират пред коледна елха, държейки положителен тест за бременност, докато Крюгер е поставил ръка върху корема на любимата си. „Ще си имаме бебе! Бебе Крюгер идва през май 2026 г. Няма нищо по-магично от това да си бременна. Това е най-хубавият подарък, за който можехме да мечтаем през празничния сезон“, написа Кинг към публикацията.

Публикация, споделена от Candice King (@candiceking)

Новината идва след две години връзка между актьорите, които започнаха да се срещат през 2022 г. и обявиха годежа си през лятото на 2024 г. За Кинг това ще бъде трето дете — тя има две дъщери от предишния си брак с музиканта Джо Кинг от групата The Fray. За Крюгер, известен с ролите си в „Древните“, „Yellowjackets“ и други телевизионни проекти, това е първо дете.

Според американски медии двойката е получила множество поздравления от колеги в индустрията, включително от партньори на Кинг от „Дневниците на вампира“, с които тя поддържа близки приятелски отношения. Бременността ѝ протича нормално, а двамата актьори планират да прекарат празничния сезон със семействата си, подготвяйки се за новата роля в живота си.


