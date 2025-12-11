Нина Добрев и Вин Дизел се появиха заедно на публично събитие

Холивудските звезди Нина Добрев и Вин Дизел отново привлякоха вниманието на феновете, след като се появиха заедно на публично събитие, което бързо беше определено от медиите като своеобразно "обединение" на актьорите от екшън хита "xXx: Return of Xander Cage". Двамата бяха забелязани на престижното събитие "Women in Cinema", където демонстрираха приятелско отношение и очевидно близки отношения, пише пише actualno.com.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.3 Оценка 2.3 от 3 гласа.

Снимки и видеа от появата им се разпространиха в социалните мрежи и бързо породиха вълна от коментари, най-вече от фенове на филма от 2017 година. Макар и кратка, тяхната среща напомни за времето, когато двамата работеха заедно по третата част от популярната екшън поредица.Въпреки слуховете, към момента няма официална информация, че двамата подготвят нов съвместен проект. Появата им изглежда е била приятелска и свързана със събитието, но не и знак за предстоящо продължение на филма.Феновете обаче остават оптимисти, че ще видят любимите си актьори в нов общ филм. Техният мини "реюниън" показва, че отношенията между двамата са все така добри, а това винаги оставя вратичка за бъдеща колаборация.Филмът излезе през 2017 г. и отбеляза завръщането на Дизел в ролята на екстремния агент Ксандър Кейдж. Нина Добрев се присъедини към екипа като Беки Клиъридж – гениална техническа експертка, която бързо се превърна в любима героиня на зрителите.Още по време на снимките Дизел нееднократно е хвалил Добрев. В свое послание в социалните мрежи той я нарече "човек, когото просто не можеш да не обичаш" и я описа като талантлива както на екрана, така и извън него. Добрев също е споделяла, че участието ѝ в "xXx" е било "истински подарък" в кариерата.