Нина Добрев и Вин Дизел се появиха заедно на публично събитие

11 Декември, 2025 08:38 868 12

  • нина добрев-
  • вин дизел-
  • публично събитие-
  • xxx: return of xander cage

Двамата бяха забелязани на престижното събитие "Women in Cinema", където демонстрираха приятелско отношение

Нина Добрев и Вин Дизел се появиха заедно на публично събитие - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудските звезди Нина Добрев и Вин Дизел отново привлякоха вниманието на феновете, след като се появиха заедно на публично събитие, което бързо беше определено от медиите като своеобразно "обединение" на актьорите от екшън хита "xXx: Return of Xander Cage". Двамата бяха забелязани на престижното събитие "Women in Cinema", където демонстрираха приятелско отношение и очевидно близки отношения, пише пише actualno.com.




Снимки и видеа от появата им се разпространиха в социалните мрежи и бързо породиха вълна от коментари, най-вече от фенове на филма от 2017 година. Макар и кратка, тяхната среща напомни за времето, когато двамата работеха заедно по третата част от популярната екшън поредица.

Въпреки слуховете, към момента няма официална информация, че двамата подготвят нов съвместен проект. Появата им изглежда е била приятелска и свързана със събитието, но не и знак за предстоящо продължение на филма.

Феновете обаче остават оптимисти, че ще видят любимите си актьори в нов общ филм. Техният мини "реюниън" показва, че отношенията между двамата са все така добри, а това винаги оставя вратичка за бъдеща колаборация.

Партньорството им в "xXx: Return of Xander Cage"

Филмът излезе през 2017 г. и отбеляза завръщането на Дизел в ролята на екстремния агент Ксандър Кейдж. Нина Добрев се присъедини към екипа като Беки Клиъридж – гениална техническа експертка, която бързо се превърна в любима героиня на зрителите.

Още по време на снимките Дизел нееднократно е хвалил Добрев. В свое послание в социалните мрежи той я нарече "човек, когото просто не можеш да не обичаш" и я описа като талантлива както на екрана, така и извън него. Добрев също е споделяла, че участието ѝ в "xXx" е било "истински подарък" в кариерата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Беки наща Нина не мое се лъзне но тръбата на Дизеля!?💋👩🥳🤣🖕

    08:43 11.12.2025

  • 3 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    5 1 Отговор
    А Мара Бакалова не се ли е появила някъде?

    08:45 11.12.2025

  • 4 Анцу-Дрън

    4 1 Отговор
    Няма да остане Холивудска знаменитост, която да не е опитала нашенската вършачка.

    08:51 11.12.2025

  • 5 От Нина Добрев и Вин Дизелова

    3 1 Отговор
    кой е родител 1 и кой е родител 2 ?

    08:52 11.12.2025

  • 6 в кратце

    4 1 Отговор
    Нина Добрева и Вин Бензин.

    08:53 11.12.2025

  • 7 Един

    1 0 Отговор
    Ако Нинчето си мисли , че е голямата работа ... може и да хване голямата работа , но простата истина е че Вин Дизел си е хванал младо гадже ! ,,, и ще му се кефи или накефи ... за това ще разберем по-късно !

    08:58 11.12.2025

  • 8 мучо

    2 0 Отговор
    голямо шетане пада у гората бе, не остана дзвер незадоволен бе.....

    09:00 11.12.2025

  • 9 Ха ха ха ха ха ха

    3 0 Отговор
    Ами ген, какво да го правиш 🤷‍♂️
    Украинки, бългърки....един е начинът за оправяне в този живот - оправяш наред !!!

    09:03 11.12.2025

  • 10 Шафиора

    2 0 Отговор
    Че дизела не го ли забраниха
    ?

    09:05 11.12.2025

  • 11 ?????

    2 0 Отговор
    Нина що е Добрев, а не Добрева.
    Да не е с раздвоено гендерно съзнание.

    09:06 11.12.2025

  • 12 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Тоя не е ли 60г?

    09:07 11.12.2025