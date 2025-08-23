Новини
Петте най-чисти държави в света са европейски - вижте кои са

23 Август, 2025

Индексът на околната среда показва кои страни водят битката за чистота и устойчивост

Петте най-чисти държави в света са европейски - вижте кои са - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чистотата е един от ключовите фактори, които влияят върху качеството на живот в една страна. Разбира се, заплатите, социалният живот, инфраструктурата и други аспекти също са важни, но в последните години се обръща все по-голямо внимание на усилията за справяне с различните видове замърсяване и на видимите резултати от тези усилия, пише Lifestyle.bg.

Информация за това кои са първенците по чистота предоставя World Population Review на база данните от Environmental Performance Index (EPI) за 2024 г. Това е особено важно на фона на нарастващите предизвикателства, свързани с индустриализацията, модерния начин на живот и глобалните цели за устойчивост.

Индексът е разработен съвместно от учени от Yale University и Columbia University и оценява колко чисти и отговорни към околната среда са 180 страни по света. Оценката се базира на 58 индикатора в 11 категории, които измерват прогреса в три основни направления: жизненост на екосистемите, здраве на околната среда и справяне с климатичните промени.

Сред оценяваните показатели са качеството на въздуха, чистотата на водата и канализацията, опазването на биоразнообразието, защитата на животинските и растителните видове и практики за устойчивост. След като всички страни получат своята оценка, те се подреждат от най-чистите и отговорни към околната среда към тези с най-ниска оценка и видима нужда от промени.

Топ 5 най-чисти страни в света

  1. Естония - 75.3 точки
    Естония е лидер по чистота и екологични практики. Високата оценка се дължи на качеството на въздуха, опазването на екосистемите и действията за климатична защита. Страната инвестира във възобновяеми енергийни източници, опазване на горите и градски транспорт с нулев въглероден отпечатък.

  2. Люксембург - 75 точки
    Въпреки малките си размери, Люксембург показва големи усилия в управлението на водите и канализацията. Над 55% от територията е под специална защита, което подпомага биоразнообразието и спазването на строгите европейски стандарти.

  3. Германия - 74.6 точки
    Германия постига отлични резултати за управление на отпадъчните води и опазване на биоразнообразието. Въпреки индустриалния си потенциал, страната активно прилага мерки за устойчивост и опазване на околната среда.

  4. Финландия - 73.7 точки
    Финландия се откроява с качеството на канализацията, питейната вода и управлението на тежките метали. Страната постига и добри резултати по отношение на въздуха и ефективното опазване на горите.

  5. Великобритания - 72.7 точки
    Великобритания демонстрира, че индустриалното развитие може да съществува в хармония с околната среда. Страната има най-високи оценки за опазване на водните ресурси и е намалила парниковите газове с 30% през последното десетилетие.

Останалите страни в топ 10 са Швеция, Норвегия, Австрия, Швейцария и Дания. На 11-то място е Гърция, докато България е с 56.3 точки, което я поставя доста по-надолу в класацията. За сравнение, оценката на Турция е 37.6 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Глупости за наивници

    23 4 Отговор
    Германия е била чиста някога, но не сега...

    12:33 23.08.2025

  • 4 Академик

    19 3 Отговор
    Чистотата на една страна е обратно пропорционална на броя на циганите в нея.

    12:34 23.08.2025

  • 5 хахавото

    13 5 Отговор
    и във петте държави е пълно със шкарт и демократично либерален боклук със чалми и бурки,за негърите да не говорим

    Коментиран от #15

    12:37 23.08.2025

  • 6 Глупости

    14 4 Отговор
    За жалост , Турция е много по-чиста от България . Посещавал съм много курорти , Истанбул и градовете до като стигнеш Истанбул. При нас в градовете и села, е само кал, пластмасови боклуци навсякъде. При нас беше чисто през комунизма, когато имаше ред и дисциплина, улиците здрави и работеща пътна канализация. Сега е леж.

    Коментиран от #12, #17, #20

    12:45 23.08.2025

  • 7 Истината

    9 1 Отговор
    Австрия и Швиц трябва да са на мястото на Германия и Великобритания

    Коментиран от #10

    12:46 23.08.2025

  • 8 плюс минус

    6 1 Отговор
    По времето на соца в ГДР беше по- нечисто, отколкото в НРБ.

    12:48 23.08.2025

  • 9 1488

    5 2 Отговор
    бегек0чината тъй като не е нито европейска, нито дьржава не е в класацията

    12:48 23.08.2025

  • 10 Госあ

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    Тая класация е праена от сексолози или други подобни ози. Тия без енергетика са най чисти 😂

    12:51 23.08.2025

  • 11 Механик

    7 1 Отговор
    Тия работи като ги пишете, давате ли си сметка, че хората сега пътуват и виждат кое как е?
    Айде за Естония как да е. Тя не е много популярна дестинация, ама Германия и Англия..... малееее! Там какъв коптор е, не за приказка.
    Може едно време и да са били чисти, но сега там е дабетер от Столипиново бе.

    12:53 23.08.2025

  • 12 хех

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Глупости":

    Ами то с какво да нацапаш по комунизма, освен с ДДТ, Уран и дим от въглища? По магазините нямаше нищо и едни гуменки от 3,50 се носеха докато им излязат червата, а после се преправяха на джапанки, после на мухобойки, после на нещо друго. Ся, вярно че токсичните хвостохранилища още тровят децата ни, ама то не се вижда и затова не ни пречи.

    12:58 23.08.2025

  • 13 Попи

    3 1 Отговор
    Какъв Люксембург, там през есента е килим от прашни листа не можеш да стъпи, ако завали и дъжд съвсем мръсно.

    12:59 23.08.2025

  • 14 Западни лъжи и измами аххаха

    4 2 Отговор
    Сами си се самооценяват ХАХАХ

    13:00 23.08.2025

  • 15 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "хахавото":

    А то в България е пълно с цървули,което е още по зле,мръсотия до бога навсякъде

    13:02 23.08.2025

  • 16 Факти

    5 7 Отговор
    България е на 37-мо място, което не е зле. Любимите държави на копейките са мноооого назад. Русия е на 83-то, Иран на 113-то, а Китай е на 155-то. Европа си е Европа, а Западна Европа е върхът на сладоледа.

    13:05 23.08.2025

  • 17 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Глупости":

    Колко да е било чисто по комунизма с 47 уранови мини? Всичко се пръскаше с брутална химия и нямаше никакъв контрол. За капак скриха аварията в Чернобил и ни извадиха да маршируваме под радиоактивния дъжд на 1-ви май. Какво се случи в Бургас пък ти е бедна фантазията. Нефтохим практически унищожи най-голямото сладководно езеро в България като започна да си изхвърля боклуците в него. R.I.P. Вая.

    13:13 23.08.2025

  • 18 Тома

    1 0 Отговор
    Тези май не са ходили в Япония или Сингапур.Европа се напълни с джипси и вече не е старата Европа.

    13:43 23.08.2025

  • 19 Уви

    1 0 Отговор
    Беше Германия. Сега там положението постепенно се променя и малко по малко сърцето на Европа заприличва на Калкута. И Великобритания е тръгнала по този път. Не знам колко хора тук имат представа за състоянието на някои градове там.

    13:53 23.08.2025

  • 20 Ами сега?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Глупости":

    През комунизма на кое място бяхме в списика? Май направо бяхме извън класацията със социалистческата гордост най големия комин на Балканите. Най големия комин се прави там където се изхвърля най големия пушек.

    13:55 23.08.2025

  • 21 Спомени

    0 0 Отговор
    Помня времето, когато улиците на София се миеха всяко денонощие, а лелки и баби правеха забележка, ако някой си хвърли използваното трамвайно билетче на тротоара, вместо в предназначеното за целта кошче. Бабите ни пък помнеха, че по времето на Царство България е било невъзможно да видиш по улиците на София куче без придружител или такова, което не е на каишка. Придружителят задължително трябвало да носи метличка, за да почисти с нея съответните кучешки извержения. Затова нямало много желаещи да си разхождат домашните любимци и те си стояли по дворовете.

    14:01 23.08.2025

  • 22 Перо

    1 0 Отговор
    БГ не може да влезе в листата за оценка! Не отговаря на критериите!

    14:02 23.08.2025