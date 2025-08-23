Петте най-чисти държави в света са европейски - вижте кои са

Чистотата е един от ключовите фактори, които влияят върху качеството на живот в една страна. Разбира се, заплатите, социалният живот, инфраструктурата и други аспекти също са важни, но в последните години се обръща все по-голямо внимание на усилията за справяне с различните видове замърсяване и на видимите резултати от тези усилия, пише Lifestyle.bg.
Информация за това кои са първенците по чистота предоставя World Population Review на база данните от Environmental Performance Index (EPI) за 2024 г. Това е особено важно на фона на нарастващите предизвикателства, свързани с индустриализацията, модерния начин на живот и глобалните цели за устойчивост.
Индексът е разработен съвместно от учени от Yale University и Columbia University и оценява колко чисти и отговорни към околната среда са 180 страни по света. Оценката се базира на 58 индикатора в 11 категории, които измерват прогреса в три основни направления: жизненост на екосистемите, здраве на околната среда и справяне с климатичните промени.
Сред оценяваните показатели са качеството на въздуха, чистотата на водата и канализацията, опазването на биоразнообразието, защитата на животинските и растителните видове и практики за устойчивост. След като всички страни получат своята оценка, те се подреждат от най-чистите и отговорни към околната среда към тези с най-ниска оценка и видима нужда от промени.
Топ 5 най-чисти страни в света
Естония - 75.3 точки
Естония е лидер по чистота и екологични практики. Високата оценка се дължи на качеството на въздуха, опазването на екосистемите и действията за климатична защита. Страната инвестира във възобновяеми енергийни източници, опазване на горите и градски транспорт с нулев въглероден отпечатък.
Люксембург - 75 точки
Въпреки малките си размери, Люксембург показва големи усилия в управлението на водите и канализацията. Над 55% от територията е под специална защита, което подпомага биоразнообразието и спазването на строгите европейски стандарти.
Германия - 74.6 точки
Германия постига отлични резултати за управление на отпадъчните води и опазване на биоразнообразието. Въпреки индустриалния си потенциал, страната активно прилага мерки за устойчивост и опазване на околната среда.
Финландия - 73.7 точки
Финландия се откроява с качеството на канализацията, питейната вода и управлението на тежките метали. Страната постига и добри резултати по отношение на въздуха и ефективното опазване на горите.
Великобритания - 72.7 точки
Великобритания демонстрира, че индустриалното развитие може да съществува в хармония с околната среда. Страната има най-високи оценки за опазване на водните ресурси и е намалила парниковите газове с 30% през последното десетилетие.
Останалите страни в топ 10 са Швеция, Норвегия, Австрия, Швейцария и Дания. На 11-то място е Гърция, докато България е с 56.3 точки, което я поставя доста по-надолу в класацията. За сравнение, оценката на Турция е 37.6 точки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Глупости за наивници
12:33 23.08.2025
4 Академик
12:34 23.08.2025
5 хахавото
Коментиран от #15
12:37 23.08.2025
6 Глупости
Коментиран от #12, #17, #20
12:45 23.08.2025
7 Истината
Коментиран от #10
12:46 23.08.2025
8 плюс минус
12:48 23.08.2025
9 1488
12:48 23.08.2025
10 Госあ
До коментар #7 от "Истината":Тая класация е праена от сексолози или други подобни ози. Тия без енергетика са най чисти 😂
12:51 23.08.2025
11 Механик
Айде за Естония как да е. Тя не е много популярна дестинация, ама Германия и Англия..... малееее! Там какъв коптор е, не за приказка.
Може едно време и да са били чисти, но сега там е дабетер от Столипиново бе.
12:53 23.08.2025
12 хех
До коментар #6 от "Глупости":Ами то с какво да нацапаш по комунизма, освен с ДДТ, Уран и дим от въглища? По магазините нямаше нищо и едни гуменки от 3,50 се носеха докато им излязат червата, а после се преправяха на джапанки, после на мухобойки, после на нещо друго. Ся, вярно че токсичните хвостохранилища още тровят децата ни, ама то не се вижда и затова не ни пречи.
12:58 23.08.2025
13 Попи
12:59 23.08.2025
14 Западни лъжи и измами аххаха
13:00 23.08.2025
15 Сталин
До коментар #5 от "хахавото":А то в България е пълно с цървули,което е още по зле,мръсотия до бога навсякъде
13:02 23.08.2025
16 Факти
13:05 23.08.2025
17 Факти
До коментар #6 от "Глупости":Колко да е било чисто по комунизма с 47 уранови мини? Всичко се пръскаше с брутална химия и нямаше никакъв контрол. За капак скриха аварията в Чернобил и ни извадиха да маршируваме под радиоактивния дъжд на 1-ви май. Какво се случи в Бургас пък ти е бедна фантазията. Нефтохим практически унищожи най-голямото сладководно езеро в България като започна да си изхвърля боклуците в него. R.I.P. Вая.
13:13 23.08.2025
18 Тома
13:43 23.08.2025
19 Уви
13:53 23.08.2025
20 Ами сега?
До коментар #6 от "Глупости":През комунизма на кое място бяхме в списика? Май направо бяхме извън класацията със социалистческата гордост най големия комин на Балканите. Най големия комин се прави там където се изхвърля най големия пушек.
13:55 23.08.2025
21 Спомени
14:01 23.08.2025
22 Перо
14:02 23.08.2025