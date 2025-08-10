Новини
Любопитно »
Белите чорапи: Нов тренд в TikTok показва колко чиста е София (ВИДЕО)

Белите чорапи: Нов тренд в TikTok показва колко чиста е София (ВИДЕО)

10 Август, 2025 10:26 668 5

  • tiktok-
  • тренд-
  • чистота-
  • градове-
  • софия-
  • дубай

В Дубай и Япония експериментът дава впечатляващи резултати - бялото остава бяло дори след километри разходка

Белите чорапи: Нов тренд в TikTok показва колко чиста е София (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вълна от любопитни видеа залива TikTok, показвайки чистотата на градовете по един нестандартен начин - чрез… чорапите на хората. В Дубай и Япония експериментът дава впечатляващи резултати: бялото остава бяло дори след километри разходка.

Екип на NOVA, заедно със създателя на съдържание Марин Войнов, реши да провери къде се нарежда София в тази своеобразна класация. Мартин, както е популярен в социалните мрежи, документира предизвикателството във видеа, които бързо събраха близо половин милион гледания. В коментарите феновете вече го канят „по чорапи“ в различни градове в страната.

@jimbo.h I was actually surprised by this 😂 #dubai #challenge ♬ Blue Danube: Waltz - London Symphony Orchestra

„Обичам да правя щури неща. И просто един ден се събудих и си казах добре, това го правят и в Дубай и Япония, защо да не го направя и аз в България и да видя какъв е резултата“, споделя Мартин.

Популярността на видеата му го изненадва. „Имаше един човек, който ми написа – няма да пия вода, докато не дойдеш в Сандански“, разказва той с усмивка. А реакциите на минувачите по време на разходките му из града не го притесняват.

@martin.voynov Има ли изненадани? Напишете ми кой да е следващият град, в който да го направя… #fypbulgaria🇧🇬 #sofiabulgaria🇧🇬 #challenge ♬ original sound - Martin Voynov

Зад експеримента стои и по-сериозно послание. Според Мартин, този тренд е своеобразен сигнал към управляващите за нуждата от по-добра поддръжка на чистотата в столицата.

"Под видеото в коментарите ме обвиниха в нечистоплъство, но съм чел, че е полезно да се ходи бос", казва той.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 …и балъци за мильони…

    2 1 Отговор
    яка подигравка ! с бели чорапи по улиците дори да ги измиеш преди това пак ще станат черни но нали трябва да има балъци да вярват пък и софия даже с бели маратонки да ходиш пак ще почернеят…

    10:31 10.08.2025

  • 2 Промяна

    4 0 Отговор
    Толкова простотия не мога да повярвам

    Коментиран от #3

    10:49 10.08.2025

  • 3 „Голямата”

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    И ТЕЗИ ДОНДУКОВ 2 ИСКАШЕ
    ДА ГИ ПИТА С РЕФЕРЕНДУМ
    ДАЛИ СЕГА ИЛИ ДРУГ ПЪТ ИСКАТ..€ 😀

    11:02 10.08.2025

  • 4 Сталин

    2 0 Отговор
    То цялата държава е една кочина населявана от тикви и прасета ,мръсотия навсякъде,цървулите имат свински ген и не могат да живеят без кал и мръсотия

    11:44 10.08.2025

  • 5 Снежни негърчета

    0 0 Отговор
    Тези трендове преброяват овцете с кухи глави, комплексарите и натегачите.

    11:55 10.08.2025