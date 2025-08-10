Белите чорапи: Нов тренд в TikTok показва колко чиста е София (ВИДЕО)

Вълна от любопитни видеа залива TikTok, показвайки чистотата на градовете по един нестандартен начин - чрез… чорапите на хората. В Дубай и Япония експериментът дава впечатляващи резултати: бялото остава бяло дори след километри разходка.

Екип на NOVA, заедно със създателя на съдържание Марин Войнов, реши да провери къде се нарежда София в тази своеобразна класация. Мартин, както е популярен в социалните мрежи, документира предизвикателството във видеа, които бързо събраха близо половин милион гледания. В коментарите феновете вече го канят „по чорапи“ в различни градове в страната.

„Обичам да правя щури неща. И просто един ден се събудих и си казах добре, това го правят и в Дубай и Япония, защо да не го направя и аз в България и да видя какъв е резултата“, споделя Мартин.

Популярността на видеата му го изненадва. „Имаше един човек, който ми написа – няма да пия вода, докато не дойдеш в Сандански“, разказва той с усмивка. А реакциите на минувачите по време на разходките му из града не го притесняват.

Зад експеримента стои и по-сериозно послание. Според Мартин, този тренд е своеобразен сигнал към управляващите за нуждата от по-добра поддръжка на чистотата в столицата.

"Под видеото в коментарите ме обвиниха в нечистоплъство, но съм чел, че е полезно да се ходи бос", казва той.