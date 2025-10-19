Кои паспорти ви позволяват да пътувате без граници?

Хората, които обичат да пътуват и да се потапят в различни култури, не се спират от нищо. Те са готови да съберат всички необходими документи и разрешения, за да осъществят пътуването си.

В същото време има и такива, които предпочитат да пътуват безпроблемно и с минимални грижи. Гражданите на някои държави могат да си позволят това, защото техните паспорти им осигуряват лесен достъп до множество страни без нужда от виза.

За да открият кои са най-влиятелните паспорти през 2025 г., The Henley Passport Index използват данни от International Air Transport Association (IATA).

Топ 10 на най-влиятелните паспорти:

10. Белгия – 187 страни

9. Австрия – 187 страни

8. Швейцария – 188 страни

7. Испания – 188 страни

6. Люксембург – 188 страни

5. Италия – 188 страни

4. Германия – 188 страни

3. Япония – 189 страни

2. Южна Корея – 190 страни

1.Сингапур – 193 страни

Любопитно е, че България се намира в първата четвърт на класацията. Страната дели 14-ото място с Кипър, като паспортите на двете държави осигуряват достъп без виза до 178 страни.

Източник: Lifestyle.bg.