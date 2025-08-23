Трите най-красиви крайбрежни алеи в Европа, които всеки трябва да види

Разходката по крайбрежната алея е задължителна, когато сме край морето. Там, където сушата среща водата, залезите изглеждат по-вълшебни, а всяка стъпка предлага нови гледки и усещания. Всички имаме поне една любима алея, но ето три европейски маршрута, които заслужават да бъдат видяни на живо, пише Lifestyle.bg.

Via dell'Amore, Италия

Позната още като „Пътят на любовта“, тази крайбрежна алея е дълга малко над 1 км и свързва селата Риомаджоре и Манарола в Чинкуе Тере, Лигурия. Тя е част от Sentiero Azzurro (Синята пътека), най-популярната туристическа пътека в Национален парк Чинкуе Тере.

Създадена през 20-те години на миналия век, алеята бързо се превръща в място за срещи на местните жители. След дългогодишно затваряне поради свлачища, от 2024 г. отново е отворена за посетители, макар и с периодични ограничения.

Под егидата на ЮНЕСКО, „Пътят на любовта“ е считан за една от най-романтичните крайбрежни алеи в света. Тук могат да се видят обяснения в любов, катинари с инициали и скулптура на целуваща се двойка на фона на морето. Кафенето по средата на алеята предлага неповторими гледки за романтични моменти.

Fishermen's Trail, Португалия

Тази алея е за приключенци и любители на дълги преходи. Рибарската пътека се простира на 226,5 км по югозападното атлантическо крайбрежие и е подходяща само за пешеходци с добра физическа подготовка.

Теренът е скалист или пясъчен, групите се ограничават до 15 души, а маркировката трябва да се следва стриктно, за да се опази уникалната екосистема. Най-живописният участък е между Алмограве и Кавалейро, а маршрутът се препоръчва да се премине за 13 еднодневни прехода.

Sentiero degli Dei, Италия

„Пътеката на боговете“ се намира на Амалфийското крайбрежие и предлага невероятни морски пейзажи. Маршрутът е дълъг 6,5 км между Бомерано и Ночеле, като достига височина от 630 м над морското равнище. Прекосяването му отнема между 2,5 и 4 часа, в зависимост от темпото.

Пътеката преминава през стръмни и скалисти участъци, където маслинови насаждения, цветни къщи и нюансите на морето се сливат в една незабравима панорама. Препоръчва се внимание към терена, паузи за почивка и време за запечатване на гледките, които са истинско божествено преживяване.