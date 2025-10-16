Новини
Любопитно »
Учени прогнозират мрачно бъдеще за крайбрежните градове

Учени прогнозират мрачно бъдеще за крайбрежните градове

16 Октомври, 2025 19:27 413 2

  • мрачно бъдеще-
  • учени-
  • крайбрежни-
  • градове-
  • канада-
  • климатични промени

Дори най-оптимистичните прогнози, които предполагат ниво на водата само от 0,5 метра, биха застрашили 3 милиона сгради

Учени прогнозират мрачно бъдеще за крайбрежните градове - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Покачването на морското равнище може да доведе до постепенно наводняване на крайбрежни градове по света, смятат учени от университета Макгил в Канада.

Експертите анализирали данни от Африка, Южна и Централна Америка и Югоизточна Азия. След като направили няколко оценки, те стигнали до заключението, че от 840-те милиона сгради в изследваните региони, приблизително 136 милиона биха били засегнати до 2100 г., ако морското равнище се повиши с 20 метра.

Дори най-оптимистичните прогнози, които предполагат ниво на водата само от 0,5 метра, биха застрашили 3 милиона сгради. Покачване на морското равнище с 5 метра би засегнало 45 милиона домове.

Учените се надяват, че тяхното изследване ще помогне на градските плановици да планират бъдещите климатични промени.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Красотата си има цена ! Дори и с жените е така ! И е винаги опасна , и при жените , и при стихиите !!! Те си приличат.

    19:30 16.10.2025

  • 2 Карло☪︎ НacсpaH

    2 1 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!
    Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!

    19:31 16.10.2025