Учени прогнозират мрачно бъдеще за крайбрежните градове

Покачването на морското равнище може да доведе до постепенно наводняване на крайбрежни градове по света, смятат учени от университета Макгил в Канада.

Експертите анализирали данни от Африка, Южна и Централна Америка и Югоизточна Азия. След като направили няколко оценки, те стигнали до заключението, че от 840-те милиона сгради в изследваните региони, приблизително 136 милиона биха били засегнати до 2100 г., ако морското равнище се повиши с 20 метра.

Дори най-оптимистичните прогнози, които предполагат ниво на водата само от 0,5 метра, биха застрашили 3 милиона сгради. Покачване на морското равнище с 5 метра би засегнало 45 милиона домове.

Учените се надяват, че тяхното изследване ще помогне на градските плановици да планират бъдещите климатични промени.