Опасна нощ за Лайнъл Ричи: Опит за обир в дома му

24 Август, 2025 10:23 539 1

Полицията арестува заподозрян, но крадецът се изплаши от алармата

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лайнъл Ричи стана поредната холивудска звезда, която е била обект на опит за кражба, предава Фокус.

Инцидентът се е случил в къщата на 76-годишния певец в Бевърли Хилс малко след полунощ, съобщава Geo.tv. Ричи е бил все още в дома си, когато крадецът се е опитал да проникне.

За щастие, домът е бил оборудван с охранителна аларма, която е стреснала натрапника. Той е избягал преди да успее да открадне каквото и да е.

Полицията е арестувала Майкъл Джон Бонд по подозрение за кражба с взлом, но все още не са повдигнати официални обвинения. Разследването продължава, като детективите анализират записи от камерите на имота и други събрани доказателства.

Този опит за обир идва след друг нашумял случай в Лос Анджелис в края на юни, когато домът на Брад Пит беше обран, докато актьорът беше в Япония, за да промотира състезателната си драма „Формула 1“.


