Хари и Меган планират документален филм за принцеса Даяна

Херцогът и херцогинята на Съсекс могат да създадат документален филм за принцеса Даяна за стрийминг платформата Netflix. Продуцентската им компания Archewell Productions наскоро удължи споразумението си с услугата, пише Ladyzone.bg.

Според The Sun, проектът за Даяна може да се появи през 2027 г., по повод 30-годишнината от смъртта на принцесата. Източници на изданието посочват, че Netflix проявява голям интерес към филма, вярвайки, че той ще привлече вниманието на зрителите.

Херцозите на Съсекс вече имат опит с документални проекти. През 2022 г. излезе техният документален сериал „Хари и Меган“, който стана едно от най-популярните шоута в платформата. Archewell Productions и Netflix си сътрудничат от 2020 г., като принц Хари и Меган Маркъл вече са представили редица проекти, включително шоуто „С любов, Меган“, в което тя споделя съвети за готвене, градинарство и домашни събития.

Новият договор между херцога и херцогинята на Съсекс и Netflix е оценен на приблизително 20 милиона долара, значително по-малко от предишния 5-годишен договор за 100 милиона долара. Споразумението позволява на Хари и Меган да предлагат идеи, а Netflix ще решава кои от тях да приеме.

Хари, който е бил на 12 години, когато Даяна загива в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., често говори за влиянието на майка си върху живота му. В мемоарите си „Spare“ той описва травмата от загубата ѝ и срещата с медиум, който му е предал послание от Даяна:

„Живееш живота, който тя не можеше. Живееш живота, който тя искаше за теб.“

В документалния сериал „Хари и Меган“ херцогът споделя, че новият му дом в Калифорния е „едно от местата, където мисля, че майка ми вероятно щеше да живее“.