Венета Райкова: "Лека нощна закуска за 130 лева"

Удоволствието идва и от малките неща в живота и Венета Райкова следва тази максима, която гледа да ни напомня често.
"Лека нощна закуска за 130 лева" – написа бившата тв водеща и публикува в социалните мрежи фотос на хайвера, който консумира.
Снимка: Инстаграм
Блондинката "изневерява" на любимите си кроасани с масло, които са нейна запазена марка и всяка сутрин си пие кафето с кроасанче и гледка към басейна на комплекса, в който живее.
Оценка 1.3 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мърла
07:43 13.01.2026
2 Гост
07:43 13.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Опааа
Коментиран от #15
07:51 13.01.2026
5 Ъхъ
07:53 13.01.2026
6 Йеронимус БОШ
Колкото - толкова !
Дотук добре , а после ?
07:53 13.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Народът на България
08:06 13.01.2026
14 да разбираме че
08:09 13.01.2026
15 Тома
До коментар #4 от "Опааа":Не укорявай авторката, тя просто е споделила своя житейски идеал с нас - да хапва хайвер на балкон с гледка към басейна и после да споделя хапването с обожателите на хайвера , които не го хапват на балкон с гледка към басейна, защото нито могат да се позволят такъв хайвер, нито гледка имат😉😂
08:11 13.01.2026
16 койдазнай
08:14 13.01.2026
17 Анелия Андреева
08:16 13.01.2026
18 питам се
08:17 13.01.2026
19 Котката
08:18 13.01.2026
20 Греда
08:22 13.01.2026
21 Изкукуригал
08:25 13.01.2026
22 Лека нощна музика
08:34 13.01.2026
23 Лукс от соца.
08:37 13.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Закуска за 66 евро кашона
08:44 13.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Изгъзица
08:48 13.01.2026
30 123
08:55 13.01.2026