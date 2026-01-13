Новини
Венета Райкова: "Лека нощна закуска за 130 лева"

Блондинката "изневерява" на любимите си кроасани с масло

Удоволствието идва и от малките неща в живота и Венета Райкова следва тази максима, която гледа да ни напомня често.

"Лека нощна закуска за 130 лева" – написа бившата тв водеща и публикува в социалните мрежи фотос на хайвера, който консумира.

Венета Райкова:
Блондинката "изневерява" на любимите си кроасани с масло, които са нейна запазена марка и всяка сутрин си пие кафето с кроасанче и гледка към басейна на комплекса, в който живее.


  • 1 Мърла

    39 2 Отговор
    Допотопна стара чанта

    07:43 13.01.2026

  • 2 Гост

    33 1 Отговор
    Има ли психолози наблизо? Да напишат нещо

    07:43 13.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Опааа

    28 1 Отговор
    Венелино мисиркоооо! Как може да публикуваш такава простотия за една кО вра? Ще те намеря мисирко долна!

    Коментиран от #15

    07:51 13.01.2026

  • 5 Ъхъ

    30 0 Отговор
    Не пропуска да ни напомни какъв боклук е!

    07:53 13.01.2026

  • 6 Йеронимус БОШ

    14 0 Отговор
    Каквото - такова !
    Колкото - толкова !
    Дотук добре , а после ?

    07:53 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Народът на България

    24 0 Отговор
    Това са Боклуците на България

    08:06 13.01.2026

  • 14 да разбираме че

    22 0 Отговор
    иска да каже нощем лапа за 130лв … а има ли още клиенти понеже годинките и напреднаха?

    08:09 13.01.2026

  • 15 Тома

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Опааа":

    Не укорявай авторката, тя просто е споделила своя житейски идеал с нас - да хапва хайвер на балкон с гледка към басейна и после да споделя хапването с обожателите на хайвера , които не го хапват на балкон с гледка към басейна, защото нито могат да се позволят такъв хайвер, нито гледка имат😉😂

    08:11 13.01.2026

  • 16 койдазнай

    17 0 Отговор
    Черният Хайвер е поне 300 евра за 50 грама. За 130 лева какъв хайвер е яла, само може да гадаем!

    08:14 13.01.2026

  • 17 Анелия Андреева

    8 0 Отговор
    Аз нощем не ям.

    08:16 13.01.2026

  • 18 питам се

    16 0 Отговор
    Колко тъп комплексар трябва да си, че да изпиташ необходимост да споделиш с неограничен кръг хора какво ядеш и колко струва то? Тя беше по едно време в болница, да не е преживяла лоботомия?

    08:17 13.01.2026

  • 19 Котката

    22 0 Отговор
    Чер хайвер се разваля по-бързо на светлина, затова не се продава в прозрачни бурканчета. Това са украински желатинови топчета за 3 евро.

    08:18 13.01.2026

  • 20 Греда

    11 0 Отговор
    Платили са и за нещо с този хайвер, а той се оказва фалшив.

    08:22 13.01.2026

  • 21 Изкукуригал

    13 0 Отговор
    Следващата снимка трябва да е как и от къде излиза хайвера след консумацията. Това е елита на България после защо сме на това положение

    08:25 13.01.2026

  • 22 Лека нощна музика

    7 0 Отговор
    Хайвер от попови лъжички - лека нощна закуска

    08:34 13.01.2026

  • 23 Лукс от соца.

    6 0 Отговор
    Качествения черен хайвер е български 100 грама не е 130 лева, а 3 бона.

    08:37 13.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Закуска за 66 евро кашона

    1 0 Отговор
    За веган блондинките има хайвер от банани.

    08:44 13.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Изгъзица

    5 0 Отговор
    Майка ти в Попово ти е правила циганска баница и си тичала по стървищата. Откак дойде в София и те хранят с биче мляко, взе хайвр да ядеш след нощна смяна на Сливница.

    08:48 13.01.2026

  • 30 123

    1 0 Отговор
    Ако "нощната" и беше белтък, щеше да и е безплатна. А това тя много добре го знае, понеже е постоянно в менюто и.

    08:55 13.01.2026