Винъс Уилямс отпадна рано в Хобарт след поражение от Татяна Мария

Легендарната американска тенисистка Винъс Уилямс преживя разочароващо начало на сезона, след като напусна надпреварата в Хобарт още в първия кръг. 45-годишната носителка на седем титли от Големия шлем отстъпи с 4:6, 3:6 пред опитната германка Татяна Мария, която е шеста поставена в турнира и заема 42-ро място в световната ранглиста.

Сблъсъкът между двете ветеранки продължи близо час и половина, като Винъс, която в момента е далеч назад в класацията на WTA – под номер 576, успя да реализира един пробив в първия сет. Въпреки това, Мария показа стабилна игра и два пъти проби сервиса на американката, което ѝ осигури предимство и спечелване на сета.

Във втората част германката се възползва от единствената си възможност за пробив, което се оказа напълно достатъчно, за да затвори мача в своя полза.

Това е второ поредно ранно отпадане за Винъс Уилямс през новата година, след като миналата седмица тя загуби още на старта и в Оукланд, Нова Зеландия.

Въпреки трудностите, американката получи "уайлд кард" за участие на предстоящото Открито първенство на Австралия, което стартира тази неделя. Винъс Уилямс ще се завърне на кортовете на „Мелбърн Парк“ за първи път от пет години насам. С появата си тя ще постави нов възрастов рекорд в турнира, надминавайки японката Кимико Дате, която през 2015 г. участва на 44-годишна възраст.

Любопитен факт е, че Винъс е достигала до финала на Australian Open два пъти – през 2003 и 2017 г., като и в двата случая губи от сестра си Серина.