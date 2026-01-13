Проф. Тодор Кантарджиев каза кога ще е пика на грипната вълна

Заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в страната засега е по-ниска в сравнение със същия период на миналата година, но се очаква рязко увеличение на случаите в следващите седмици. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По официални данни за последната седмица заболеваемостта в страната е 133 случая на 10 000 души, което е с около 30 пункта по-ниско спрямо същата седмица на миналата година. Според проф. Кантарджиев това показва, че има известно забавяне на грипната вълна, което той обяснява с климатичните условия и наличието на колективен имунитет. „Това означава, че по-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа, като пикът най-вероятно ще бъде в началото на февруари“, посочи специалистът.

Най-висока заболеваемост към момента се отчита в областите Варна и Силистра, а сред децата във възрастовата група от 5 до 14 години най-много случаи има в Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Засега не се налага въвеждане на строги противоепидемични мерки, но експертът подчерта, че те трябва да се прилагат навреме – при рязко покачване на случаите в рамките на няколко дни.

Проф. Кантарджиев напомни, че за здрав възрастен човек до пет вирусни инфекции годишно се считат за нормални, а при децата – до осем. Повод за притеснение има, ако заболяванията зачестят, протичат по-тежко или се възстановяват необичайно бавно. В такива случаи е препоръчително да се направи изследване на имунната система след консултация с лекар.

По отношение на лечението специалистът подчерта, че при типични симптоми на грип – висока температура, болки в мускулите, силна отпадналост и главоболие – трябва бързо да се потърси лекар и при необходимост да се започне антивирусна терапия. Той предупреди, че имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция не са препоръчителни, тъй като могат да доведат до усложнения.

„Антибиотици се използват само при доказана бактериална инфекция – например при промяна в цвета на храчките към зеленикаво, болки в гърдите или съмнение за пневмония“, обясни проф. Кантарджиев.

Като естествена подкрепа за имунитета той препоръча традиционната българска кухня – кисело зеле, ферментирали зеленчуци, добре узряло бяло саламурено сирене и редовна консумация на кисело мляко.