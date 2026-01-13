Новини
България »
Проф. Тодор Кантарджиев каза кога ще е пика на грипната вълна

Проф. Тодор Кантарджиев каза кога ще е пика на грипната вълна

13 Януари, 2026 10:51 419 4

  • проф. тодор кантарджиев-
  • пик-
  • грипна епидемия

Епидемиологът предупреди, че имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция не са препоръчителни

Проф. Тодор Кантарджиев каза кога ще е пика на грипната вълна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в страната засега е по-ниска в сравнение със същия период на миналата година, но се очаква рязко увеличение на случаите в следващите седмици. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По официални данни за последната седмица заболеваемостта в страната е 133 случая на 10 000 души, което е с около 30 пункта по-ниско спрямо същата седмица на миналата година. Според проф. Кантарджиев това показва, че има известно забавяне на грипната вълна, което той обяснява с климатичните условия и наличието на колективен имунитет. „Това означава, че по-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа, като пикът най-вероятно ще бъде в началото на февруари“, посочи специалистът.

Най-висока заболеваемост към момента се отчита в областите Варна и Силистра, а сред децата във възрастовата група от 5 до 14 години най-много случаи има в Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Засега не се налага въвеждане на строги противоепидемични мерки, но експертът подчерта, че те трябва да се прилагат навреме – при рязко покачване на случаите в рамките на няколко дни.

Проф. Кантарджиев напомни, че за здрав възрастен човек до пет вирусни инфекции годишно се считат за нормални, а при децата – до осем. Повод за притеснение има, ако заболяванията зачестят, протичат по-тежко или се възстановяват необичайно бавно. В такива случаи е препоръчително да се направи изследване на имунната система след консултация с лекар.

По отношение на лечението специалистът подчерта, че при типични симптоми на грип – висока температура, болки в мускулите, силна отпадналост и главоболие – трябва бързо да се потърси лекар и при необходимост да се започне антивирусна терапия. Той предупреди, че имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция не са препоръчителни, тъй като могат да доведат до усложнения.

„Антибиотици се използват само при доказана бактериална инфекция – например при промяна в цвета на храчките към зеленикаво, болки в гърдите или съмнение за пневмония“, обясни проф. Кантарджиев.

Като естествена подкрепа за имунитета той препоръча традиционната българска кухня – кисело зеле, ферментирали зеленчуци, добре узряло бяло саламурено сирене и редовна консумация на кисело мляко.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аууу

    2 0 Отговор
    Като го пускате поне го лекувайте д а е ба ваща м а ма алчна.

    10:56 13.01.2026

  • 2 Не можете да научите

    2 0 Отговор
    правилната употреба на пълния член в тая редакция и това е.
    tъпаци и кютуци и това е.

    10:56 13.01.2026

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор
    Грипът обикновено настъпва, когато няма Правителство и когато се гепи яко.

    10:56 13.01.2026

  • 4 коментар

    1 0 Отговор
    Бай Тодор е една идея по-малко вреден от Кумчо Вълчо Трибустеров, който вчера пак за ваксини, маски, вирусен товар и други глупости плямпаше и една дума не каза, че всичко е свързано със състоянието на имунната система.
    Забележка, бай Тодор е пропуснал да спомене, че киселото зеле е пробиотик, но трябва да се комбинира с естествен антибиотик - домашна ракийка в умерени количества.

    11:00 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове