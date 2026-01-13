Новини
Риалити звезда, "любовница" на принц Хари, се изложи в испански хотел

13 Януари, 2026 07:23 1 816 7

  • принц хари-
  • риалити звезда-
  • катрин омани-
  • майорка

Отказала да плати хотелската си сметка

Риалити звезда, "любовница" на принц Хари, се изложи в испански хотел - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската риалити звезда от шоуто „Истинските домакини от Вашингтон“, дизайнерката Катрин Омани, беше арестувана, защото отказа да плати хотелската си сметка в Майорка, съобщава Daily Mail.

53-годишната Омани беше арестувана на 11 януари по подозрение в измама, след като управител на хотел съобщи за нея в полицията същата сутрин. Управителят я обвини, че е напуснала тризвездния хотел Playas del Rey в Санта Понса, без да плати сметка на обща стойност над 434 паунда за деветдневен престой.

Риалити звезда,
Снимка: Интернет

Полицейски източници потвърдиха ареста и същата вечер тя се яви пред съдия в Палма, столицата на Майорка. По-късно Омани беше освободена под гаранция в очакване на разследването.

„Всичко това са глупости. Сметката беше платена. Имам доказателство, че сметката е платена изцяло. Това беше техническа грешка от страна на хотела и ще потърся извинение в съда“, заяви дизайнерката.

Източници твърдят, че Омани е резервирала хотелската стая с карта без средства в сметката ѝ.

През ноември 2022 г. Омани разкри двумесечна афера, която твърди, че е започнала с британския принц Хари през 2006 г., след като го е срещнала в бар, когато той е бил на 21, а тя на 34.

Принц Хари е женен за актрисата Меган Маркъл и имат две деца. Семейството живее в Съединените щати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 хаберих

    4 0 Отговор
    Катаджия спира блондинка с джип. -Защо колата ви има различни номера отпред и отзад? -Ами много просто. Отпред ми е номера на мобилния ми телефон, а отзад е номера на домашния.

    07:28 13.01.2026

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Не е свикнало да плаща момичето, никой не се ражда научен.

    07:35 13.01.2026

  • 5 СпасЪ

    5 1 Отговор
    Майорка, паунди, мисиpка, копи-пейст....

    07:57 13.01.2026

  • 6 глоги

    0 0 Отговор
    управител на хотел съобщи ЗА нея в полицията същата сутрин.

    08:12 13.01.2026

