Риалити звезда, "любовница" на принц Хари, се изложи в испански хотел

Американската риалити звезда от шоуто „Истинските домакини от Вашингтон“, дизайнерката Катрин Омани, беше арестувана, защото отказа да плати хотелската си сметка в Майорка, съобщава Daily Mail.

53-годишната Омани беше арестувана на 11 януари по подозрение в измама, след като управител на хотел съобщи за нея в полицията същата сутрин. Управителят я обвини, че е напуснала тризвездния хотел Playas del Rey в Санта Понса, без да плати сметка на обща стойност над 434 паунда за деветдневен престой.

Снимка: Интернет

Полицейски източници потвърдиха ареста и същата вечер тя се яви пред съдия в Палма, столицата на Майорка. По-късно Омани беше освободена под гаранция в очакване на разследването.

„Всичко това са глупости. Сметката беше платена. Имам доказателство, че сметката е платена изцяло. Това беше техническа грешка от страна на хотела и ще потърся извинение в съда“, заяви дизайнерката.

Източници твърдят, че Омани е резервирала хотелската стая с карта без средства в сметката ѝ.

През ноември 2022 г. Омани разкри двумесечна афера, която твърди, че е започнала с британския принц Хари през 2006 г., след като го е срещнала в бар, когато той е бил на 21, а тя на 34.

Принц Хари е женен за актрисата Меган Маркъл и имат две деца. Семейството живее в Съединените щати.