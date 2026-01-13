Новини
Любопитно »
Орландо Блум - неостаряващият секссимвол на Холивуд - навършва 49 г.

Орландо Блум - неостаряващият секссимвол на Холивуд - навършва 49 г.

13 Януари, 2026 08:45 3 775 7

  • орландо блум-
  • рожден ден

Вижте интересни факти за актьора

Орландо Блум - неостаряващият секссимвол на Холивуд - навършва 49 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Орландо Блум е роден на 13 януари 1977 г. в Кентърбъри, Англия. Той е британски актьор, известен с ролите си в едни от най-успешните филмови франчайзи като Властелинът на пръстените и Карибски пирати.

Ето няколко интересни факта за Орландо Блум:

Орландо Блум избира актьорската професия, след като майка му го окуражава да участва в училищни пиеси. Първоначално той се записва в Гилдхолското училище за музика и драма в Лондон.

Ролята на елфа Леголас във Властелинът на пръстените (2001–2003) го прави световноизвестен. Интересното е, че първоначално той прослушва за ролята на Фарамир, но режисьорът Питър Джаксън го вижда като перфектен за Леголас.

Орландо е запален по екстремните спортове, включително скално катерене, каране на сърф и парапланеризъм. Неговият авантюристичен дух го подготвя отлично за физически интензивните му роли.


Актьорът е известен с множеството си травми. Като млад пада от покрив и си чупи гръбнака. Лекарите първоначално смятат, че няма да проходи отново, но той се възстановява напълно.

Блум е вегетарианец и страстен защитник на правата на животните. Той активно подкрепя организации като UNICEF и Global Green.


Той има син от бившата си съпруга Миранда Кер, австралийски супермодел. През 2020 г. той и певицата Кейти Пери посрещат дъщеря си, Дейзи Дав. След почти 10-годишна връзка обаче, през юни 2025 г., двойката се раздели.

Орландо Блум - неостаряващият секссимвол на Холивуд - навършва 49 г.
Снимкa: Shutterstock

Носител е на „Европейска филмова награда“ и номиниран за награда „Сатурн“. Награден е със звезда на Алеята на славата в Холивуд през 2014 г. Освен това е сред малкото актьори, които участват в три филмови поредици с огромни приходи (Властелинът на пръстените, Хобит и Карибски пирати).

Той е талантлив фотограф и често споделя снимки от пътуванията и личния си живот. Блум също така е активен в театралните среди, като се е появявал на сцена в няколко постановки на Уест Енд и Бродуей.

Орландо Блум е един от най-обичаните актьори на нашето време, с богат принос към киното и активна роля в хуманитарни каузи.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джоревецо

    10 2 Отговор
    Небесно царство. Брутален филм. Саладин.

    08:24 13.01.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джоревецо

    0 2 Отговор
    Надежда Дойчева. Любов моя. Не спирам да тъгувам по твоята не сравнима "хубост".

    08:26 13.01.2025

  • 4 Има

    7 6 Отговор
    Някакво оглупяване в застаряващите мъже ! Като ги напускат тези бради , та заприличват на съвсем дърти вампири !

    08:41 13.01.2025

  • 5 шам фъстък

    3 2 Отговор
    Не ме друса,от мъже не се интересувам.

    08:46 13.01.2025

  • 6 Пубертет

    3 0 Отговор
    За горските елфи това е тийнейджърска възраст.

    08:49 13.01.2026

  • 7 мъкаааа

    2 0 Отговор
    Орландо Бум-бум защо не се е избръснал? Така прилича на дядка. Като Киро канадския.

    08:55 13.01.2026