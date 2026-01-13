Орландо Блум - неостаряващият секссимвол на Холивуд - навършва 49 г.

Орландо Блум е роден на 13 януари 1977 г. в Кентърбъри, Англия. Той е британски актьор, известен с ролите си в едни от най-успешните филмови франчайзи като Властелинът на пръстените и Карибски пирати.

Ето няколко интересни факта за Орландо Блум:

Орландо Блум избира актьорската професия, след като майка му го окуражава да участва в училищни пиеси. Първоначално той се записва в Гилдхолското училище за музика и драма в Лондон.

Ролята на елфа Леголас във Властелинът на пръстените (2001–2003) го прави световноизвестен. Интересното е, че първоначално той прослушва за ролята на Фарамир, но режисьорът Питър Джаксън го вижда като перфектен за Леголас.

Орландо е запален по екстремните спортове, включително скално катерене, каране на сърф и парапланеризъм. Неговият авантюристичен дух го подготвя отлично за физически интензивните му роли.

Актьорът е известен с множеството си травми. Като млад пада от покрив и си чупи гръбнака. Лекарите първоначално смятат, че няма да проходи отново, но той се възстановява напълно.

Блум е вегетарианец и страстен защитник на правата на животните. Той активно подкрепя организации като UNICEF и Global Green.

Той има син от бившата си съпруга Миранда Кер, австралийски супермодел. През 2020 г. той и певицата Кейти Пери посрещат дъщеря си, Дейзи Дав. След почти 10-годишна връзка обаче, през юни 2025 г., двойката се раздели.

Снимкa: Shutterstock

Носител е на „Европейска филмова награда“ и номиниран за награда „Сатурн“. Награден е със звезда на Алеята на славата в Холивуд през 2014 г. Освен това е сред малкото актьори, които участват в три филмови поредици с огромни приходи (Властелинът на пръстените, Хобит и Карибски пирати).

Той е талантлив фотограф и често споделя снимки от пътуванията и личния си живот. Блум също така е активен в театралните среди, като се е появявал на сцена в няколко постановки на Уест Енд и Бродуей.

Орландо Блум е един от най-обичаните актьори на нашето време, с богат принос към киното и активна роля в хуманитарни каузи.