Кейти Пери и Джъстин Трюдо искат да осребрят връзката си

13 Януари, 2026 08:16 825 11

Двойката иска да обедини сили в проект, за да подобри професионалните си успехи

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо се стремят да се възползват от романса си, съобщава RadarOnline.

Според вътрешен човек, двойката иска да обедини сили в проект, за да подобри професионалните си успехи. Певицата е намекнала, че Трюдо е повече от щастлив да бъде в светлината на прожекторите.

Източникът допълни, че тъй като двойката е добре запозната с популярността си сред публиката, те биха искали да „се възползват от този интерес“, като заснемат документален филм или пуснат съвместен продукт.

Вътрешният човек отбеляза също, че Пери е развълнувана, че партньорът ѝ я приема напълно и я подкрепя по всякакъв начин. Той подчерта, че политикът е и творческа личност.

„Джъстин иска да пробва силите си в Холивуд, но е пълен новак и осъзнава, че Кейти ще трябва да ръководи всеки проект, по който работят заедно. Тя отново е пълна с амбиции и Джъстин е направил много, за да се случи това. Заедно те искат да станат силна двойка“, заключи източникът.

Кейти Пери беше във връзка с актьора Орландо Блум от 2016 г. През 2019 г. двойката обяви годежа си. Разделиха се за няколко месеца, но скоро се събраха отново. През август 2020 г. двойката се сдоби дъщеря си на име Дейзи Дав. През лятото на 2025 г. беше обявено, че Пери и Блум са се разделили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    4 3 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #11

    08:19 13.01.2026

  • 2 Е, как

    3 0 Отговор
    няма да иска да е в светлината на прожекторите...свикнал е да "свети" особено с тираджиите от похода на свободата

    08:24 13.01.2026

  • 3 ннннннннн

    1 0 Отговор
    Ще пуснат съвместен продукт. Намокрена с червено дамска превръзка,отгоре наплескана със семенна течност.

    08:25 13.01.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Ами да си намерят един тъмно лилав, че да ги "радва" и двамата...

    08:30 13.01.2026

  • 5 ПиПи

    2 0 Отговор
    Те затова са се събрали-за да си правят съвместен бизнес и да печелят пари от това. Трюдо не е на длъжност със заплата и не му е любим трудо.

    08:32 13.01.2026

  • 6 оценка

    1 0 Отговор
    Ами да! За да имаш заплата,трябва да работиш. А Джъстин джъст нихт цур арбайтен.

    08:34 13.01.2026

  • 7 яйла

    0 0 Отговор
    Като види Кейти,трябва да й се опери.Вижте ме,кой съм аз!

    08:35 13.01.2026

  • 8 още

    0 0 Отговор
    Осребряването ще е слагането на сребро по зъбите и на двамата.

    08:40 13.01.2026

  • 9 Тома

    2 0 Отговор
    Важното е че Трюдо е на левия бряг

    08:42 13.01.2026

  • 10 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Мммм като две принцески, като две сестрички са 🤗. Сега само им остава да си намерят един як здрав
    принц.

    08:56 13.01.2026

  • 11 Надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Аз такъв проект имам за твоите прашки, че не сребърен, златен ще помислиш че е !!!

    08:58 13.01.2026