Кейти Пери и Джъстин Трюдо искат да осребрят връзката си

Певицата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо се стремят да се възползват от романса си, съобщава RadarOnline.

Според вътрешен човек, двойката иска да обедини сили в проект, за да подобри професионалните си успехи. Певицата е намекнала, че Трюдо е повече от щастлив да бъде в светлината на прожекторите.

Източникът допълни, че тъй като двойката е добре запозната с популярността си сред публиката, те биха искали да „се възползват от този интерес“, като заснемат документален филм или пуснат съвместен продукт.

Вътрешният човек отбеляза също, че Пери е развълнувана, че партньорът ѝ я приема напълно и я подкрепя по всякакъв начин. Той подчерта, че политикът е и творческа личност.

„Джъстин иска да пробва силите си в Холивуд, но е пълен новак и осъзнава, че Кейти ще трябва да ръководи всеки проект, по който работят заедно. Тя отново е пълна с амбиции и Джъстин е направил много, за да се случи това. Заедно те искат да станат силна двойка“, заключи източникът.

Кейти Пери беше във връзка с актьора Орландо Блум от 2016 г. През 2019 г. двойката обяви годежа си. Разделиха се за няколко месеца, но скоро се събраха отново. През август 2020 г. двойката се сдоби дъщеря си на име Дейзи Дав. През лятото на 2025 г. беше обявено, че Пери и Блум са се разделили.