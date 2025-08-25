Мохамед е най-популярното бебешко име във Великобритания за втора поредна година

Мохамед отново оглавява класацията на най-популярните имена за момчета в Англия и Уелс през 2024 година. За втора поредна година това име изпреварва всички останали, а веднага след него остават Ноа и Оливър. И трите имена запазват челните си места спрямо миналата година.
При момичетата, Оливия и Амелия продължават да са най-предпочитаните имена, като и двете заемат първите две позиции вече трета поредна година. Единствената промяна в топ три е отпадането на Айла, която е заменена от Лили. Любопитен факт е, че Оливия остава сред първите три най-често изписвани имена за момичета всяка година от 2006 година насам. Само през 2024 година 2 761 момичета са получили това име. В същото време Мохамед присъства в топ 10 при момчетата от 2016 година и през тази година 5 721 бебета са били кръстени на мюсюлманския пророк.
Класацията се изготвя от британската Национална статистическа служба и отчита точното изписване на името при регистрация на раждане, така че различните варианти на едно и също име влизат в отделни позиции.
В последните години се наблюдава спад в интереса към традиционно кралски имена. Джордж, който дълго време беше сред фаворитите, сега е на шесто място. Уилям вече е едва на 27-о, а Луи се нарежда на 47-о място при момчетата. При момичетата Шарлот е на 23-то място.
Прави впечатление и разнообразието от по-нетипични имена, които макар и рядко срещани, се избират от някои родители. При момчетата има примери като Кътбърт, Криспин, Осъм и Бекъм, а при момичетата – Оркид, Поем, Сицилия и Еверест. Тези имена са били дадени на по-малко от пет деца през 2024 година.
Интересно е да се отбележи, че подобни тенденции се наблюдават и в други страни. В САЩ например Оливия също води сред момичетата, докато за момчетата там най-популярно е името Лиъм. От друга страна, Мохамед е сред най-разпространените мъжки имена в света, като се счита, че повече от 150 милиона мъже и момчета носят това име или негови производни.
Някои от новите попълнения в списъка на стоте най-популярни имена през 2024 година са Елоиз, Нора, Майла, Роса, Атена, Сара и Зоуи при момичетата, както и Остин, Нейтън, Вини и Яхя при момчетата. Така ежегодно се появяват нови тенденции и разнообразието от избори става все по-голямо.
1 честен ционист
13:33 25.08.2025
2 провинциалист
13:34 25.08.2025
3 Някой
13:34 25.08.2025
4 Паразитите колониалисти
Белгия и Холандия бодро вървят
по същия път 😁
13:34 25.08.2025
5 РЕАЛИСТ
13:35 25.08.2025
6 Оставете другите
Коментиран от #10
13:35 25.08.2025
7 Настаняват ги в хотели
Няма как да стане.
Наплив ще има докато обеднеят като църковни мишки и станат непривлекателни за емиграция.
Натам вървят нещата, в природата всичко се стреми към равновесие.
Бедите търчат при богатите, за да ги направят бедни като тях, докато не станат всички еднакво бедни.
13:36 25.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:36 25.08.2025
9 Фон дер Миндер
13:37 25.08.2025
10 чужденец в собствената си държава
До коментар #6 от "Оставете другите":Градовете се пък украйнизират/русифицират.
Коментиран от #15
13:37 25.08.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:38 25.08.2025
12 Сила
13:38 25.08.2025
13 Един
Да им е честито на всички либерасти!
Коментиран от #22
13:38 25.08.2025
14 Хааххх
13:39 25.08.2025
15 Това ме нервира
До коментар #10 от "чужденец в собствената си държава":Че се случва целенасочено с подкрепата на продажните ни политици и близките им фирмаджии, но Рийш ли Мохамед било най-известното име там някъде си. Нашият двор го няма никакъв и става по-зле, чуждите гледаме.
13:40 25.08.2025
19 Цвете
13:42 25.08.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Със същото заглавие❗
Коментиран от #21
13:42 25.08.2025
22 Европа с всичките си
До коментар #13 от "Един":мигранти върви напред и й дишаме праха.
А ний, като чиста нация да си видим къщичката, че на никъде не върви..
13:44 25.08.2025
23 пешо
13:44 25.08.2025
24 Колониалистите
13:46 25.08.2025
25 Реконтра
13:51 25.08.2025
26 Ел Кондор паса
13:51 25.08.2025
27 1223454
13:58 25.08.2025
28 Ехааа
14:00 25.08.2025
29 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:02 25.08.2025