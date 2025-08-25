Новини
Любопитно »
Мохамед е най-популярното бебешко име във Великобритания за втора поредна година

25 Август, 2025 13:31 760 29

На второ място се нарежда библейското Ноа, а на трето - Оливър

Мохамед е най-популярното бебешко име във Великобритания за втора поредна година - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мохамед отново оглавява класацията на най-популярните имена за момчета в Англия и Уелс през 2024 година. За втора поредна година това име изпреварва всички останали, а веднага след него остават Ноа и Оливър. И трите имена запазват челните си места спрямо миналата година.

При момичетата, Оливия и Амелия продължават да са най-предпочитаните имена, като и двете заемат първите две позиции вече трета поредна година. Единствената промяна в топ три е отпадането на Айла, която е заменена от Лили. Любопитен факт е, че Оливия остава сред първите три най-често изписвани имена за момичета всяка година от 2006 година насам. Само през 2024 година 2 761 момичета са получили това име. В същото време Мохамед присъства в топ 10 при момчетата от 2016 година и през тази година 5 721 бебета са били кръстени на мюсюлманския пророк.

Класацията се изготвя от британската Национална статистическа служба и отчита точното изписване на името при регистрация на раждане, така че различните варианти на едно и също име влизат в отделни позиции.

В последните години се наблюдава спад в интереса към традиционно кралски имена. Джордж, който дълго време беше сред фаворитите, сега е на шесто място. Уилям вече е едва на 27-о, а Луи се нарежда на 47-о място при момчетата. При момичетата Шарлот е на 23-то място.

Прави впечатление и разнообразието от по-нетипични имена, които макар и рядко срещани, се избират от някои родители. При момчетата има примери като Кътбърт, Криспин, Осъм и Бекъм, а при момичетата – Оркид, Поем, Сицилия и Еверест. Тези имена са били дадени на по-малко от пет деца през 2024 година.

Интересно е да се отбележи, че подобни тенденции се наблюдават и в други страни. В САЩ например Оливия също води сред момичетата, докато за момчетата там най-популярно е името Лиъм. От друга страна, Мохамед е сред най-разпространените мъжки имена в света, като се счита, че повече от 150 милиона мъже и момчета носят това име или негови производни.

Някои от новите попълнения в списъка на стоте най-популярни имена през 2024 година са Елоиз, Нора, Майла, Роса, Атена, Сара и Зоуи при момичетата, както и Остин, Нейтън, Вини и Яхя при момчетата. Така ежегодно се появяват нови тенденции и разнообразието от избори става все по-голямо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Хах не за 2-ра, а за 12-та. В България името Мерт бележи двоен ръст в % спрямо миналата година.

    13:33 25.08.2025

  • 2 провинциалист

    9 0 Отговор
    "На второ място се нарежда библейското Ноа" - по нашите библии го пишат "Ной".

    13:34 25.08.2025

  • 3 Някой

    14 1 Отговор
    Да им е честито на инглизите!

    13:34 25.08.2025

  • 4 Паразитите колониалисти

    15 2 Отговор
    Многобритания става халифатство
    Белгия и Холандия бодро вървят
    по същия път 😁

    13:34 25.08.2025

  • 5 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Англичаните не изговарят цялото име Мохамед, а им викат само "Мо".

    13:35 25.08.2025

  • 6 Оставете другите

    19 0 Отговор
    Вижте какво се случва в България и провинцията по-специално. Турцизиране/циганизиране и претопяване на българския етнос.

    Коментиран от #10

    13:35 25.08.2025

  • 7 Настаняват ги в хотели

    13 0 Отговор
    после искат Джордж и Уйлям да са водещи имена.
    Няма как да стане.
    Наплив ще има докато обеднеят като църковни мишки и станат непривлекателни за емиграция.
    Натам вървят нещата, в природата всичко се стреми към равновесие.
    Бедите търчат при богатите, за да ги направят бедни като тях, докато не станат всички еднакво бедни.

    13:36 25.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    Така е вече ДЕСЕТ ГОДИНИ❗

    13:36 25.08.2025

  • 9 Фон дер Миндер

    8 0 Отговор
    Да им е честито

    13:37 25.08.2025

  • 10 чужденец в собствената си държава

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Оставете другите":

    Градовете се пък украйнизират/русифицират.

    Коментиран от #15

    13:37 25.08.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор
    Планът Калерги е в ход от век‼️

    13:38 25.08.2025

  • 12 Сила

    14 1 Отговор
    А в БГ то са Матю , Стивън , Майкъл , Лоренцо , Джейсън .....

    13:38 25.08.2025

  • 13 Един

    11 0 Отговор
    Не е само в малобритания това - цяла западна европа е така!
    Да им е честито на всички либерасти!

    Коментиран от #22

    13:38 25.08.2025

  • 14 Хааххх

    6 0 Отговор
    Великобристан е номер едно хабиби

    13:39 25.08.2025

  • 15 Това ме нервира

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "чужденец в собствената си държава":

    Че се случва целенасочено с подкрепата на продажните ни политици и близките им фирмаджии, но Рийш ли Мохамед било най-известното име там някъде си. Нашият двор го няма никакъв и става по-зле, чуждите гледаме.

    13:40 25.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цвете

    3 0 Отговор
    Ех, колко ли са се " Настанили " на Острова??? Трагична история. ДО КЪДЕ ЛИ ЩЕ СТИГНЕ ЕВРОПА С ТЕЗИ?????

    13:42 25.08.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Статия от 18.08.2015 г.

    Със същото заглавие❗

    Коментиран от #21

    13:42 25.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европа с всичките си

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    мигранти върви напред и й дишаме праха.
    А ний, като чиста нация да си видим къщичката, че на никъде не върви..

    13:44 25.08.2025

  • 23 пешо

    3 1 Отговор
    ха честито

    13:44 25.08.2025

  • 24 Колониалистите

    3 0 Отговор
    До едно-две поколения може да коронясат някой наследник на бившите роби 😁

    13:46 25.08.2025

  • 25 Реконтра

    2 1 Отговор
    ...и за още векове наред!

    13:51 25.08.2025

  • 26 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор
    В зависимост от версиите на изписване на името мохамед, не са две поредни години, а най - малко пет години, официална Ок статистика. Разединеното кралство е неспасяемо, проникнали са на всички нива. Щом краля направи рицар и даде титлата "сър" на кмета на Лондон и цитира корана, на всички нива са и са много, арестуват бели англичани за коментари в Интернет и им дават по-големи присъди отколкото на рейпърите от мю..банди.

    13:51 25.08.2025

  • 27 1223454

    2 0 Отговор
    сатаниистите са на власт няма как

    13:58 25.08.2025

  • 28 Ехааа

    3 0 Отговор
    Начи Моамет жъ гъ прайм принц у кралскио дворъ!

    14:00 25.08.2025

  • 29 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    Да им е честито на дебилиБританците, а уж Путин им беше най-големият враг...

    14:02 25.08.2025