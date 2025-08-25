Мохамед е най-популярното бебешко име във Великобритания за втора поредна година

Мохамед отново оглавява класацията на най-популярните имена за момчета в Англия и Уелс през 2024 година. За втора поредна година това име изпреварва всички останали, а веднага след него остават Ноа и Оливър. И трите имена запазват челните си места спрямо миналата година.

При момичетата, Оливия и Амелия продължават да са най-предпочитаните имена, като и двете заемат първите две позиции вече трета поредна година. Единствената промяна в топ три е отпадането на Айла, която е заменена от Лили. Любопитен факт е, че Оливия остава сред първите три най-често изписвани имена за момичета всяка година от 2006 година насам. Само през 2024 година 2 761 момичета са получили това име. В същото време Мохамед присъства в топ 10 при момчетата от 2016 година и през тази година 5 721 бебета са били кръстени на мюсюлманския пророк.

Класацията се изготвя от британската Национална статистическа служба и отчита точното изписване на името при регистрация на раждане, така че различните варианти на едно и също име влизат в отделни позиции.

В последните години се наблюдава спад в интереса към традиционно кралски имена. Джордж, който дълго време беше сред фаворитите, сега е на шесто място. Уилям вече е едва на 27-о, а Луи се нарежда на 47-о място при момчетата. При момичетата Шарлот е на 23-то място.

Прави впечатление и разнообразието от по-нетипични имена, които макар и рядко срещани, се избират от някои родители. При момчетата има примери като Кътбърт, Криспин, Осъм и Бекъм, а при момичетата – Оркид, Поем, Сицилия и Еверест. Тези имена са били дадени на по-малко от пет деца през 2024 година.

Интересно е да се отбележи, че подобни тенденции се наблюдават и в други страни. В САЩ например Оливия също води сред момичетата, докато за момчетата там най-популярно е името Лиъм. От друга страна, Мохамед е сред най-разпространените мъжки имена в света, като се счита, че повече от 150 милиона мъже и момчета носят това име или негови производни.

Някои от новите попълнения в списъка на стоте най-популярни имена през 2024 година са Елоиз, Нора, Майла, Роса, Атена, Сара и Зоуи при момичетата, както и Остин, Нейтън, Вини и Яхя при момчетата. Така ежегодно се появяват нови тенденции и разнообразието от избори става все по-голямо.