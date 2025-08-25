Мария получи "Порше" от новия си мъж за сватбата (ВИДЕО+СНИМКА)

Поп фолк миньончето Мария, която наскоро каза „да“ на младия бизнесмен Теодор Петков, бе зарадвана с уникален и ултра скъп подарък за четвъртата си сватба. Новият съпруг на певицата ѝ подари луксозно бяло Порше последен модел, което, както върви за показни богаташи, има и поръчкови номера.

„Ето как изглежда най-скъпият подарък, който получи Мария“, съобщават близки до звездата, като добавят, че автомобилът е само част от екстравагантната сватбена церемония, която се състоя на гръцкия остров Корфу.

Певицата, известна със страстта си към лъскавите придобивки и луксозните автомобили, не скри радостта си от новия автомобил и реши да го покаже на всички като го паркира пред входа на своето имение, предава show.blitz.bg.

След сватбата Мария не спира да публикува кадри с новото си возило, което беше използвано и на самата церемония, за да вози младоженците.