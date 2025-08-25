Мария получи "Порше" от новия си мъж за сватбата (ВИДЕО+СНИМКА)

Поп фолк миньончето Мария, която наскоро каза „да“ на младия бизнесмен Теодор Петков, бе зарадвана с уникален и ултра скъп подарък за четвъртата си сватба. Новият съпруг на певицата ѝ подари луксозно бяло Порше последен модел, което, както върви за показни богаташи, има и поръчкови номера.
„Ето как изглежда най-скъпият подарък, който получи Мария“, съобщават близки до звездата, като добавят, че автомобилът е само част от екстравагантната сватбена церемония, която се състоя на гръцкия остров Корфу.
Певицата, известна със страстта си към лъскавите придобивки и луксозните автомобили, не скри радостта си от новия автомобил и реши да го покаже на всички като го паркира пред входа на своето имение, предава show.blitz.bg.
След сватбата Мария не спира да публикува кадри с новото си возило, което беше използвано и на самата церемония, за да вози младоженците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
15:01 25.08.2025
2 Още малко
15:01 25.08.2025
3 На чие име е
Коментиран от #9, #17
15:04 25.08.2025
4 Сатана Z
15:04 25.08.2025
5 Леле
15:07 25.08.2025
6 Димо Падалски, легендата
15:08 25.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ивчо
15:17 25.08.2025
9 Да купи
До коментар #3 от "На чие име е":акъл, ама от кого ? И само за нея ли ?
15:28 25.08.2025
10 Нов
15:30 25.08.2025
11 Реалист
15:31 25.08.2025
12 Мералня
15:33 25.08.2025
13 даката
15:36 25.08.2025
14 Отварачката цоца Тео Шматката
15:37 25.08.2025
15 Да,да
На победителя - безплатен билет за концерт на Веселин Маринов.
15:38 25.08.2025
16 Дърта слива на нова седалка
15:39 25.08.2025
17 Един
До коментар #3 от "На чие име е":То първо за себе си да купи :D :D :D
Ново доказателство, че бунаците на тоя свят са единственото, което няма свършване :D
15:41 25.08.2025
18 бай Шиле
15:43 25.08.2025
19 вярно ли?
Оръфляци недни, крадящи ДДС чалгари!
15:46 25.08.2025
20 Кико
15:47 25.08.2025