Мария получи "Порше" от новия си мъж за сватбата (ВИДЕО+СНИМКА)

25 Август, 2025 14:58 1 476 20

Бялото Порше с поръчков номер е един от луксозните подаръци на поп фолк дивата за това, че е станала съпруга за четвърти път

Мария получи "Порше" от новия си мъж за сватбата (ВИДЕО+СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк миньончето Мария, която наскоро каза „да“ на младия бизнесмен Теодор Петков, бе зарадвана с уникален и ултра скъп подарък за четвъртата си сватба. Новият съпруг на певицата ѝ подари луксозно бяло Порше последен модел, което, както върви за показни богаташи, има и поръчкови номера.

„Ето как изглежда най-скъпият подарък, който получи Мария“, съобщават близки до звездата, като добавят, че автомобилът е само част от екстравагантната сватбена церемония, която се състоя на гръцкия остров Корфу.

Мария получи "Порше" от новия си мъж за сватбата (ВИДЕО+СНИМКА)

Певицата, известна със страстта си към лъскавите придобивки и луксозните автомобили, не скри радостта си от новия автомобил и реши да го покаже на всички като го паркира пред входа на своето имение, предава show.blitz.bg.

След сватбата Мария не спира да публикува кадри с новото си возило, което беше използвано и на самата церемония, за да вози младоженците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    44 0 Отговор
    Нов глупак, ново Порше!

    15:01 25.08.2025

  • 2 Още малко

    29 0 Отговор
    следва брак номер 5.

    15:01 25.08.2025

  • 3 На чие име е

    32 0 Отговор
    Да и беше купил акъл

    Коментиран от #9, #17

    15:04 25.08.2025

  • 4 Сатана Z

    24 0 Отговор
    Тоя селяндур облизал чинията

    15:04 25.08.2025

  • 5 Леле

    14 0 Отговор
    Дали ще издържат до края на годината преди да я изплюят?...

    15:07 25.08.2025

  • 6 Димо Падалски, легендата

    23 0 Отговор
    Каква изненада! Всички очаквахме Мара, предвид интелектуалния й багаж и духовна извисеност, да получи луксозно колекционерско издание на "За природата на нещата" на Тит Лукреций Кар.

    15:08 25.08.2025

  • 8 Ивчо

    8 0 Отговор
    Порже и мазна чалгия :)))))) Напрово да се засилят с Порша и да скачат през скалите

    15:17 25.08.2025

  • 9 Да купи

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "На чие име е":

    акъл, ама от кого ? И само за нея ли ?

    15:28 25.08.2025

  • 10 Нов

    5 0 Отговор
    Модел кола, жената 34678 употреба, почти запазена

    15:30 25.08.2025

  • 11 Реалист

    4 0 Отговор
    Честито! Със здраве да те надупва!

    15:31 25.08.2025

  • 12 Мералня

    1 0 Отговор
    Аз па си изместих хладилника в банята заради тази новина

    15:33 25.08.2025

  • 13 даката

    2 0 Отговор
    Толкова много прости български мъже

    15:36 25.08.2025

  • 14 Отварачката цоца Тео Шматката

    2 0 Отговор
    А бе идилия!

    15:37 25.08.2025

  • 15 Да,да

    1 0 Отговор
    Да обявим конкурс на тема:"Кога ще го връща?"
    На победителя - безплатен билет за концерт на Веселин Маринов.

    15:38 25.08.2025

  • 16 Дърта слива на нова седалка

    1 0 Отговор
    Номерът още минава.

    15:39 25.08.2025

  • 17 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "На чие име е":

    То първо за себе си да купи :D :D :D

    Ново доказателство, че бунаците на тоя свят са единственото, което няма свършване :D

    15:41 25.08.2025

  • 18 бай Шиле

    0 0 Отговор
    Колата е много хубава, обаче булката много блъскана, китосвана и тунингована. Но ако му е направила сефтето, ще я гледа в устата докато разбере, че има и други гугутки.

    15:43 25.08.2025

  • 19 вярно ли?

    0 0 Отговор
    Ненчо Илчев кога подкара на фолкаджийки?
    Оръфляци недни, крадящи ДДС чалгари!

    15:46 25.08.2025

  • 20 Кико

    0 0 Отговор
    А къде са им предпазните колани, или този модел е без?

    15:47 25.08.2025