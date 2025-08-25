Натали Трифонова се вихри като инфлуенсър, от bTV не са никак доволни

Натали Трифонова никак не се бави и не си почива, макар да излезе в отпуск по майчинство съвсем наскоро, а напротив - тя активно осребрява своята популярност в дните преди да стане майка за пръв път. Откакто обяви, че е бременна, синоптичката на bTV започна малко по малко да трупа активи в социалните мрежи и да приема повече предложения за реклами в профила си в Инстаграм.

Като лице на телевизията, досега това ѝ беше забранено. Красавицата обаче използва ситуацията с предстоящото си майчинство, за да влезе напълно в ролята си на инфлуенсър и да стане рекламно лице на всичко, свързано с бременността и бебетата. Ако всичко е наред, се очаква, докато дойде време да се връща на работа, вече да е забогатяла.

От години Натали е най-популярното лице на bTV, но досега тя нямаше възможност да печели от тази своя популярност друго, освен лайкове и последователи в социалните мрежи. За разлика от много свои колежки в телевизията, които натрупаха пари от рекламни снимки в Инстаграм, синоптичката нямаше възможност да върти подобен бизнес, тъй като е лице на новините. На такива служители е забранено да рекламират стоки и услуги, тъй като по този начин се обвързват с определени бизнеси, а от тях се очаква да са обективни в работата си.

Вярно, че прогнозата за времето е напълно различна работа от тази на репортерите и водещите на новини и актуални предавания, но понеже са част от същия отдел, за синоптиците важат същите правила. Говори се, че Натали Трифонова се е надявала да я прехвърлят в „Преди обед”, както продуцентът Жоро Тошев сподели навремето, че е искал. По този начин ветото над рекламите щеше да падне и тя щеше да осребри популярността си по-рано. Но тези планове не се осъществиха.

Бременността развърза ръцете на хубавата бъдеща майка. „Уикенд” преброи трима рекламодатели, които са ѝ се доверили само в последните седмици. Тя първо стана рекламно лице на протеинови барчета и на минерална вода с витамини. След това започна да рекламира продукти за грижа за кожата, чиито отличителни черти, според публикацията ѝ в Инстаграм, са: „натурални съставки; без парабени и фталати; дълбока хидратация и кадифена мекота; помага в борбата със стриите и поддържа еластичността на кожата”.

Бъдещата майка споделя в същата публикация, че „Бременността е магия, която променя всичко – включително и нуждите на тялото ти. Открих грижата, която наистина разбира тези промени.” Докато обяснява това, блондинката се маже с въпросната козметика във видео, за което сигурно е получила сума, равняваща се на няколко заплати на своите колеги в телевизията.

Преди дни Трифонова се разписа с поредна реклама. Този път тя популяризира мокри кърпички, които уж вече била приготвила за все още нероденото си бебе. „Съвсем скоро ще стана майка за първи път и вълнението ми е огромно! Всеки ден подготвям малки и големи неща, за да посрещна бебето в уютен, спокоен и безопасен дом. За мен детайлите са важни – от мекото одеялце до кърпичките, които винаги ще са под ръка”, пише Натали. Много нейни последователи контрират в коментарите си, че точно тези кърпички, с които се е снимала, не са подходящи за новородени бебета. Имало далеч по-добри, които съдържали 99% вода, а въпросните били наблъскани с химикали.

Очаква се съвсем скоро Натали за започне да показва и мода за бременни, бебешки колички, дрешки, играчки, мазила, адаптирани млека и пюрета. След като роди, със сигурност някой ще я покани да рекламира процедури и продукти за бързо влизане във форма, а докато дойде време отново да я видим на екрана, вече ще е натрупала много повече пари, отколкото ѝ плащат в телевизията.