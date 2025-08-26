Новини
Скандален петролен бос се разби с Aston Martin в Москва и загина на място

26 Август, 2025 06:04, обновена 26 Август, 2025 06:14

  • сергей белюскин-
  • москва-
  • катастрофа-
  • загинал

Името на 57-годишният бизнесмен Сергей Белюскин се свързва с други два смъртни случая

Скандален петролен бос се разби с Aston Martin в Москва и загина на място - 1
Снимка: kartoteka.news
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

57-годишният руски бизнесмен Сергей Белюскин е загинал катастрофа под Живописния мост в Москва. Шофирайки спортен автомобил Aston Martin, той се блъснал в мантинела, а пристигналите на мястото лекари само констатирали смъртта му.

Според MK.RU Белюскин се е преместил в столицата от Иркутска област, а дейността му е свързана с петролния бизнес. От официални източници е известно, че той е ръководител на компанията "Системи Скат", която се занимава с производство на самолети и свързано с тях оборудване.

Според очевидци, преди инцидента шофьорът е криволичел известно време по пътя, очевидно е загубил контрол над колата, а след това се е блъснал в мантинелата. Вратата на колата е била отключена, те са се опитали да окажат първа помощ на пострадалия, преди да пристигне линейката, като са му направили изкуствено дишане.

По предварителни данни, той е имал проблеми със сърцето

В социалните мрежи се появи видеоклип, на който се вижда и мъж, който лежи неподвижно на земята.

Писателката Мария Арбатова заяви, че бизнесменът Сергей Белюскин е пребил съпруга ѝ през 2011 г., но е избегнал наказание. Тя отбеляза, че никога не му е простила.

Арбатова каза, че бизнесменът е използвал връзките си и след това е изтекла давността на престъплението. Тя подчерта, че никога не се е срещала лично с Белюскин, тъй като той не се е опитал да се свърже с нея и не е дошъл в съда.

Преди две години писателката овдовя. Тя е убедена, че нараняванията, които съпругът ѝ е получил по време на инцидента, са приближили смъртта му.

Белюскин е свързан с известната блогърка и психотерапевтка Анна Амбарцумян, чието тяло беше открито в московския хотел „Петър Велики“ през 2020 г. Възможно е между тях да е имало романтична връзка.

Според съобщения в медиите, Амбарцумян е разкрила връзката си с Белюскин на приятелите си малко преди смъртта си. Прегледът показа, че причината за смъртта е предозиране с наркотици, но приятелите ѝ не изключиха криминална версия. Освен това бизнесменът е бил видян близо до хотела малко преди да бъде открито тялото на момичето.


Русия
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    8 0 Отговор
    Да си беше карал ладата и москала, сега щеше да е жив.

    Коментиран от #8

    06:27 26.08.2025

  • 2 БгТопИдиот🇧🇬

    5 0 Отговор
    Парите(многото) не те правят безсмъртен (Конън Маклауд)

    06:37 26.08.2025

  • 3 Свободен

    7 1 Отговор
    Типичен руски профил!
    Добре, че са зад бодливата тел!

    Коментиран от #5

    06:41 26.08.2025

  • 4 Съдебна рИформа

    4 1 Отговор
    Каква е тази "изтекла давност" за престъпление? В повечето държави няма такова нещо, нито за финансови, нито за криминални престъпления. В бг давността е 10 години и после битият бит, е ...

    06:45 26.08.2025

  • 5 Типично за бг

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Типичен руски? Ти да не живееш в гората? От мухлясалата панелка, не си ли излизал скоро?

    06:48 26.08.2025

  • 6 Поне си е Отживял !

    3 1 Отговор
    Поне си е Отживял !
    Има Пари !

    Има Хубава Кола !

    Решил е да Види !

    Какво е да Умреш !

    Под Живописен Мост В Москва !

    07:03 26.08.2025

  • 7 Йохохо

    3 0 Отговор
    Руский мир

    07:05 26.08.2025

  • 8 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Aлфа Bълкът":

    Грешиш за Лада трябваше да умре на СВО. Бяла Лада щеше да има за баща му или вдовицата му. В Русия от военкоматите са издигнали лозунга "Поменяйте сина на машину".

    07:12 26.08.2025

  • 9 Педя Човек Лакът Ракета

    0 0 Отговор
    Чисто руснашка история. Смърт наркотици побой и катастрофа. Само вездесъщия Масквич го няма. Защо така богатите хора не харесват руZкото автомобилостроене не е ясно.

    07:13 26.08.2025