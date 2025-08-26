Скандален петролен бос се разби с Aston Martin в Москва и загина на място

57-годишният руски бизнесмен Сергей Белюскин е загинал катастрофа под Живописния мост в Москва. Шофирайки спортен автомобил Aston Martin, той се блъснал в мантинела, а пристигналите на мястото лекари само констатирали смъртта му.

Според MK.RU Белюскин се е преместил в столицата от Иркутска област, а дейността му е свързана с петролния бизнес. От официални източници е известно, че той е ръководител на компанията "Системи Скат", която се занимава с производство на самолети и свързано с тях оборудване.

Според очевидци, преди инцидента шофьорът е криволичел известно време по пътя, очевидно е загубил контрол над колата, а след това се е блъснал в мантинелата. Вратата на колата е била отключена, те са се опитали да окажат първа помощ на пострадалия, преди да пристигне линейката, като са му направили изкуствено дишане.

По предварителни данни, той е имал проблеми със сърцето

В социалните мрежи се появи видеоклип, на който се вижда и мъж, който лежи неподвижно на земята.

Писателката Мария Арбатова заяви, че бизнесменът Сергей Белюскин е пребил съпруга ѝ през 2011 г., но е избегнал наказание. Тя отбеляза, че никога не му е простила.

Арбатова каза, че бизнесменът е използвал връзките си и след това е изтекла давността на престъплението. Тя подчерта, че никога не се е срещала лично с Белюскин, тъй като той не се е опитал да се свърже с нея и не е дошъл в съда.

Преди две години писателката овдовя. Тя е убедена, че нараняванията, които съпругът ѝ е получил по време на инцидента, са приближили смъртта му.

Белюскин е свързан с известната блогърка и психотерапевтка Анна Амбарцумян, чието тяло беше открито в московския хотел „Петър Велики“ през 2020 г. Възможно е между тях да е имало романтична връзка.

Според съобщения в медиите, Амбарцумян е разкрила връзката си с Белюскин на приятелите си малко преди смъртта си. Прегледът показа, че причината за смъртта е предозиране с наркотици, но приятелите ѝ не изключиха криминална версия. Освен това бизнесменът е бил видян близо до хотела малко преди да бъде открито тялото на момичето.